It Wallet cos’è?/ Ecco come funziona e da quando potremo usare il portafoglio digitale (16 maggio 2024)

Continua l’impegno del Governo nell’elaborare uno strumento come l’It Wallet, che negli obiettivi dichiarati, dovrebbe avere innanzitutto quello di snellire le pratiche e la burocrazia con la Pubblica Amministrazione, semplificare l’esperienza degli utenti affinché possano richiedere più velocemente e facilmente i servizi sia online che fisici. Per capisci bene It Wallet corrisponderebbe al nostro portafoglio digitale che potremo portare sempre con noi proprio perché sarà possibile installarlo e consultarlo sul cellulare: questa operazione sarà possibile solo a partire dal 2025. L’It Wallet si traduce in un portafoglio digitale che potrà essere utilizzato e installato su qualsiasi smartphone (operazione valida a partire dal 2025).

Cos’è il portafoglio digitale, pronto ad ospitare qualsiasi documento?

Questo progetto del portafoglio digitale (It Wallet), che rientra nel progetto Europeo, a cui anche l’Italia deve adeguarsi, di digitalizzazione del Paese, va concretamente incontro ai cittadini che con questo strumento, finalmente, non dovranno più preoccuparsi di perdere o dimenticare i propri documenti. Il team informatico sarebbe al lavoro per sviluppare questo progetto e starebbe testando l’inserimento e l’attivazione dei documenti fiscali più importanti come la tessera sanitaria, la carta europea da intestare ai soggetti con forme di disabilità e la patente europea. L’utilizzo del portafoglio digitale permetterà così ai cittadini italiani di poter mostrare i loro documenti tramite uno smartphone senza bisogno di avere con sé il corrispettivo cartaceo. I primi test del portafoglio digitale cominceranno a partire dal mese di settembre del 2024, ma soltanto per un target ristretto di utenza che pian piano verrà allargato.

Nel periodo che decorrerà dal mese di settembre 2024 fino a dicembre 2024, verranno pubblicati i primi decreti Legge che introdurranno delle regole specifiche per il funzionamento dell’intero ecosistema digitale, mentre il lancio e l’utilizzo ufficiale è previsto dal mese di gennaio 2025, quando gli utenti potranno iniziare a scaricare e registrare i documenti sul loro It Wallet (autenticandosi con Spid o CIE) compatibile con qualsiasi smartphone e sistema operativo (da iOS ad Android).











