ITA/ Dopo il nuovo Cda, ottobre diventa il mese chiave (anche per Lufthansa)

E così il “volo” di ITA registra l’ennesima turbolenza accaduta giovedì, quando il ministro dell’Economia Giorgetti ha in pratica anticipato l’azzeramento del Cda, decretando in pratica l’allontanamento dell’Ad Lazzerini e altre decisioni che in pratica hanno ristretto il Consiglio a pochi elementi. Cosa prevista, ma non con l’accelerazione poi effettuata oltretutto da un dirigente di chiara matrice leghista, che pare che in economia conti più di FdI il cui delegato da Meloni, il nostro carissimo Prof. Ugo Arrigo, si è rifiutato di votare la svolta.

ZES UNICA/ Il via libera dell'Ue che può favorire il rilancio del Sud

Cerchiamo di capire le conseguenze di questo blitz chiedendo spiegazioni a Davide Carovana, da noi già sentito un paio di settimane fa, Segretario nazionale di Assovolo e Snaut. E cercando di capire sopratutto quale potrà essere il futuro di una compagnia che dimostra ogni giorno in più di navigare con difficoltà.

I NUMERI DEL LAVORO/ L'effetto positivo e le certezze date dal titolo di studio

Nell’ultima intervista si faceva cenno a una burrasca in corso in ITA. Com’è andata a finire?

Il Cda del 20 luglio 2023 ha rimosso dall’incarico di Amministratore delegato e Direttore generale il Dott. Fabio Maria Lazzerini. A parte i conti non proprio in linea con il piano industriale, l’ex Amministratore delegato aveva inviato una lettera di “malvenuto” ai dipendenti Alitalia che hanno vinto il 14 giugno scorso il ricorso sull’applicazione dell’art. 2112 del codice civile dopo che il Giudice ha accertato la continuità aziendale tra Alitalia e ITA Airways con automatico reinserimento del personale ex Alitalia. Una comunicazione inaccettabile da parte di un’azienda pubblica. Assovolo ha inviato immediatamente una lettera per una richiesta di incontro con l’Amministratore delegato per i chiarimenti in merito. Rimarrà senza riscontro poiché l’Amministratore delegato non è più in azienda.

RIFORMA PENSIONI 2023/ L’ingiustizia sulle rivalutazioni affrontata dalla Uilp (ultime notizie)

Da chi verrà sostituito Lazzerini?

Il Consiglio di amministrazione ha passato le deleghe del Dott. Lazzerini, tra cui quella sulla gestione del Personale, al Dott. Andrea Benassi che attualmente ricopre la responsabilità delle Flotta e delle Alleanze Internazionali. Pertanto, chiederemo al nuovo Direttore generale i chiarimenti sulla lettera di “Malvenuto” inviata il 13 luglio ai dipendenti Alitalia. Il Dott Benassi conosce benissimo la vertenza sul ricorso 2.112 vinta dai ricorrenti ex Alitalia.

Come andrà a finire la privatizzazione di ITA Airways?

È presto per dirlo perché si dovrà aspettare la decisione dalla DG Competition europea sulla privatizzazione in base agli accordi sottoscritti dal Governo, dal Mef e Lufthansa. Il mese di ottobre sarà molto caldo dal punto di vista industriale perché ci sarà il riscontro sull’andamento del periodo estivo, di norma il più profittevole per le compagnie aeree, e il bilancio sui ricavi e le perdite durante questo anno 2023, già influenzato negativamente dalle grosse perdite avute nel 2022. Il gruppo Lufthansa valuterà quindi la convenienza dell’acquisto di ITA Airways non prima del mese di ottobre 2023.

(Guido Gazzoli)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA