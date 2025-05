E’ in vendita Italdesign, storica azienda italiana che ha sfornato nel corso della sua storia dei veri e propri gioielli, attualmente di proprietà del gruppo Volkswagen. Come riferisce il Corriere della Sera attraverso il suo portale online, i vertici della suddetta azienda hanno comunicato nella giornata di martedì scorso che Audi è appunto intenzionata a cedere quel “brand” fondato anni fa dal gigante del design dell’auto, Giorgetto Giugiaro, ma anche da Aldo Mantovani. Si valuteranno offerte di acquisto nei prossimi mesi, di conseguenza a 15 anni di distanza dalla sua acquisizione da parte del Gruppo Volkswagen, ci sarà un nuovo cambio di proprietà per l’azienda torinese.

Per il quotidiano di via Solferino la cessione di Italdesign va letta come ennesimo indizio del periodo di difficoltà che sta vivendo la storia azienda di automobili di Wolfsburg, che negli ultimi anni è stata costretta a rivedere i propri piani e a licenziare operai, complice le vendite in calo per via della concorrenza cinese e dei problemi legati alle auto elettriche. “Il condizionale resta d’obbligo”, ci tiene a precisare il Corriere della Sera ma che qualcosa si stia muovendo lo si capisce chiaramente dall’incontro che si è tenuto ieri fra il potentissimo sindacato tedesco dei metalmeccanici, Ig Metall, e la stessa Audi, chiedendo appunto conto del futuro di Italdesign.

ITALDESIGN IN VENDITA, COSA DICE LA FIOM

Nell’azienda con sede nel torinese, in quel di Moncalieri, ci lavorano in mille, già tutti convocati da Fiom e Fim di modo che si possa fare il punto sulla situazione in vista poi di un incontro che si terrà il prossimo 19 maggio. Gianni Mannori della Fiom Cgil di Torino, ha fatto sapere che la notizia è molto preoccupante in quanto non si sa quale sarà il futuro di un’azienda che è “ancora un fiore all’occhiello del territorio”. Mannori sottolinea che “ancora una volta”, i gruppi tedeschi preferiscono sacrificare le aziende fuori dalla Germania “nei momenti di difficoltà”, che è poi “l’esatto opposto di quanto fa Fiat, che invece tutela le aziende all’estero e non quelle italiane”.

Audi e Volkswagen sono senza dubbio le due aziende del gruppo che più hanno pagato il conto della transizione elettrica e in particolare la casa dei 4 anelli è stata costretta a licenziare più di 7.500 dipendenti (35.000 quelli invece lasciati a casa da Volkswagen), complice un mercato dell’elettrico che non sta esplodendo come previsto ma che ha comportato a miliardi di euro di investimenti che fino ad ora non sono stati ripagati vista la scarsa penetrazione delle auto green nel mercato europeo.

ITALDESIGN IN VENDITA, LA LEGGENDARIA PENNA DI GIUGIARO

Certo è fa specie pensare ad un nuovo cambio di mano di Italdesign, una delle culle del design mondiale, tenendo conto che fu fondata da quello che è considerato il designer del secolo Giorgetto Giugiaro. Dalla sua penna sono uscite auto memorabili e giusto per citare i due casi più noti, la Fiat Panda e la Volkswagen Golf, auto che hanno alle spalle decenni di storia e che ancora oggi sono vendutissime in tutto il mondo.

Giugiaro ha dato vita anche ad altre vetture iconiche, come la mitica DeLorean di Ritorno al Futuro, ma anche l’Audi 80, la Lancia Delta, l’Alfetta e molte altre ancora. In ogni caso, come fa notare il Corriere della Sera, Italdesign è ancora in salute, con dei ricavi di 145 milioni di euro nel 2023 e un utile di circa 20 milioni. Ecco perchè è probabile che saranno diverse le società che si faranno avanti per provare ad acquistarla e in prima fila potrebbe essere qualche importante azienda cinese, i veri nuovi padroni dell’auto mondiale: staremo a vedere quello che succederà, appuntamento ai prossimi giorni per le novità.