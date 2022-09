Italexit, eletti Elezioni 2022/ Risultati seggi Camera e Senato: flop, Paragone è fuori

Niente da fare per Italexit di Gianluigi Paragone: a uscire dalla corsa elettorale è proprio lui, perché non è riuscito a raggiungere la soglia dello sbarramento alle Elezioni Politiche 2022. I risultati non sono definitivi, siamo infatti al momento a 58.691 sezioni scrutinate su 61.417 alla Camera, ma appunto è ormai certo che Paragone e la sua Italexit siano fuori dai giochi, finendo di poco sotto la soglia del 2 per cento sia alla Camera che al Senato. Al momento ha raccolto solo l’1,91%. «La nostra scommessa era superare la soglia di sbarramento. Speravamo in un’affluenza decisamente superiore. Non credo sia un bene per la democrazia un’affluenza così bassa. C’è un paese preoccupato che non trova nella proposta politica né una risposta né una spinta per andare al voto», ha dichiarato il leader di Italexit a Tg La7. Niente eletti dunque.

ItalExit-Alternativa candida Puzzer e Schilirò/ Paragone: “chiudere Ilva, No Vax e…”

Comunque, Gianluigi Paragone ha parlato di una spia rossa per la futura classe dirigente: «Il governo Draghi comunque non mi sembra abbia portato grande fortuna alle forze che lo hanno sostenuto, ne escono molto ammaccate. Qualcuno si fida ancora del Movimento Cinque Stelle: rispetto al Nord sono fortemente asimmetrici i dati del Sud dove il reddito di cittadinanza è diventato una rendita politica».

CAOS M5S/ "Grillini divisi tra appoggio a Draghi e governo Casellati o Franco"

RISULTATI LIVE: DIRETTA POLITICHE 2022 – DIRETTA REGIONALI SICILIA 2022 – RISULTATI E ELETTI CAMERA 2022 – RISULTATI E ELETTI SENATO 2022 – RISULTATI REGIONALI SICILIA 2022

ITALEXIT: I CANDIDATI ALLE ELEZIONI POLITICHE 2022

Dopo ore di scrutinio, tra pochi minuti conosceremo i risultati definitivi delle Elezioni Politiche 2022 con tutti gli eletti, le preferenze e i relativi seggi. Italexit di Gianluigi Paragone nutre la speranza di raggiungere quota 3 per cento ed entrare per la prima volta in Parlamento. Nato nel corso della passata legislatura, il movimento guidato dall’ex grillino è stato protagonista degli ultimi sondaggi disponibili, che lo segnalavano a quote vicine allo sbarramento e che potrebbero valere degli eletti di Italexit.

"Temo più Paragone di un giornalista russo"/ Sallusti: "È stato berlusconiano..."

Il frontman di Italexit è sicuramente Gianluigi Paragone, re dei candidati e pronto a ricevere la maggior parte delle preferenze. L’ex conduttore sarà affiancato da volti noti del mondo no-vax e antisistema. Tra gli aspiranti eletti Italexit ne segnaliamo tre: Stefano Puzzer, Giovanni Frajese e Nunzia Schilirò. Il primo, ex leader dei portuali di Trieste, è stato il grande protagonista delle proteste no vax e no green pass in tutta Italia. Il secondo, noto endocrinologo, ha fatto discutere per alcune dichiarazioni sui vaccini anti-Covid. L’ultima, invece, è la vice questore finita al centro del dibattito pubblico per un suo intervento sul palco dei no green pass a Roma nel settembre 2021. Per sapere la lista completa di tutti i candidati di Italexit nei seggi in Parlamento alle Elezioni 2022 è possibile consultare questo link aggiornato; in alternativa è in funzione il link fornito dal Ministero dell’Interno sul portale di “Eligendo” con la lista di tutti i candidati uninominali/plurinominali/estero per Camera/Senato.

NOMI ELETTI ITALEXIT ALLE ULTIME ELEZIONI: PREFERENZE E SEGGI

Con i risultati delle Elezioni Politiche 2022 in arrivo scopriremo gli eletti Italexit, quindi se l’obiettivo fissato da Gianluigi Paragone sarà stato ottenuto oppure no. La maggioranza dei candidati che aspirano ad essere eletti Italexit non ha mai avuto un’esperienza parlamentare. Discorso diverso per il leader Paragone, reduce da quattro anni e mezzo da senatore. Impossibile, dunque, fare una stima sul risultato del movimento e un confronto con le Elezioni Politiche del 2018. Un partito antisistema, che ha il suo bacino elettorale tra no vax, no-euro e no-Ue. Il nome del soggetto politico del resto parla chiaro: Italexit, sulla scia della Brexit. Paragone ha provato a intercettare lo scontento dei delusi delle due principali forze populiste della passate legislatura, ovvero Movimento 5 Stelle e Lega, aggiungendo tutti i contrari al vaccino anti-Covid, spesso al centro del dibattito politico da febbraio 2020 in poi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA