Italia 5 Stelle, festa M5s a Napoli/ Video diretta streaming: assente Di Battista

Italia 5 Stelle, il M5s celebra i dieci anni e lo fa con un grande evento a Napoli. Dopo un anno e mezzo di governo, prima con la Lega e ora con il Partito Democratico, i pentastellati festeggiano insieme agli attivisti ed è grande attesa per gli interventi politici: dal premier Giuseppe Conte al leader Luigi Di Maio, passando per Roberto Fico e Davide Casaleggio. Ci sarà anche Beppe Grillo: il fondatore del Movimento chiuderà l’evento dal palco dell’Arena Flegrea dopo le voci su una sua possibile assenza. Non mancano le polemiche: Alessandro Di Battista ha preferito dare forfait, in rotta da settimane per la decisione di andare al Governo insieme ai dem di Nicola ZIngaretti. Spiccano inoltre le assenze degli ex ministri Barbara Lezzi e Giulia Grillo. «Sono dispiaciuto, anche perché è giusto che la festa del M5s sia anche una festa di ragionamento politico. Siamo in un percorso e il percorso va ragionato insieme e deve evolvere», le parole di Fico.

ITALIA 5 STELLE, VIDEO DIRETTA STREAMING

Oltre al premier ed ai ministri, Italia 5 Stelle vedrà protagonisti anche gli amministratori grillini (Chiara Appendino e Virginia Raggi su tutti) e alcuni ospiti extra-politica: citiamo tra gli altri l’economista Gunter Pauli e l’attore Patrizio Rispo, volto di Un posto al sole. Reduce dalla festa per il taglio dei parlamentari, il M5s dovrà affrontare il tema alleanza con il Pd – Zingaretti ha invocato «un’alleanza più forte per contrastare il ritorno di Salvini» – sul quale c’è da registrare l’apertura di Casaleggio: «Spero che sia più solida della precedente, anche se non mi occupo di alleanze ma di Rousseau». Luigi Di Maio annuncia importanti novità: «A Napoli lanceremo anche nuove riforme per il Paese, abbiamo bisogno di nuove riforme che mettano l’Italia al passo con i tempi». E, come facile immaginare, un altro tema di discussione sarà Matteo Salvini, che ha parlato in questi termini di Italia 5 Stelle: «Più li conosco e più li evito, possono festeggiare solo le poltrone». Qui di seguito la diretta video streaming della festa M5s:





