Italia ai Mondiali 2026: cosa serve per qualificarci? Facciamo il punto della situazione con classifica, calendario e regolamento (oggi 10 settembre 2025)

L’Italia nei giorni scorsi ha ottenuto un prezioso doppio successo nelle partite contro l’Estonia, 5-0 a Bergamo, e Israele, il pazzo 4-5 di Debrecen, ma per vedere l’Italia ai Mondiali 2026 la situazione continua ad essere piuttosto complessa, anche perché dobbiamo fare i conti con una Norvegia scatenata, che ieri ha vinto addirittura 11-1 contro la Moldavia.

Ecco allora che nella classifica del girone I la Norvegia è prima con 15 punti frutto di cinque vittorie in altrettante partite giocate e con una spettacolare differenza reti di +21, segue l’Italia con 9 punti, una partita giocata in meno e un bilancio di tre vittorie e una sconfitta, con differenza reti pari a +5. A quota 9 punti c’è anche Israele, che però ha giocato una partita più di noi ed è quindi terzo.

Ricordiamo che solamente la prima in classifica si qualificherà immediatamente per i Mondiali 2026 senza passare dai playoff che ci sono stati fatali nelle ultime due edizioni e bisogna dire che l’inseguimento sarà molto difficile, perché la Norvegia domina anche nella differenza reti (e ha pure il 3-0 nello scontro diretto).

Agganciare la Norvegia in classifica sarebbe anche possibile, avendo da giocare una partita in più e con il ritorno che sarà in casa nostra, però ribaltare la differenza reti sarà molto difficile e quindi per vedere l’Italia ai Mondiali 2026 già al termine del girone sarebbe necessario che la Norvegia perda qualche punto anche nelle altre partite prima dello scontro diretto, che sarà all’ultima giornata.

ITALIA AI MONDIALI 2026: LA SITUAZIONE

Ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti il primo criterio nel regolamento è la differenza reti, che in questo momento è +21 contro +5, quindi con un vantaggio abissale per la Norvegia. Segue il maggior numero di gol fatti nel gruppo (al momento 24-12 per la Norvegia) e solo dopo arrivano i criteri legati allo scontro diretto, che però sarà a sua volta difficile da ribaltare dopo il 3-0 di Oslo. Il prossimo 11 ottobre ci saranno Norvegia Israele ed Estonia Italia, forse sarà quella la giornata in cui sperare che la Norvegia possa perdere qualche punto.

Questo naturalmente ricordando che è vitale mantenere almeno il secondo posto, per cui poi il 14 ottobre sarà importante anche Italia Israele, per non correre rischi almeno in ottica piazzamento per i playoff. Quello sarà il turno in cui la Norvegia riposerà, poi avremo il 13 novembre Norvegia Estonia e Moldavia Italia ed infine il 16 novembre naturalmente Italia Norvegia a San Siro. Insomma, potrebbe non bastare nemmeno vincerle tutte, per vedere l’Italia ai Mondiali 2026 la strada più probabile sarà quella dei playoff, in programma il 26 e il 31 marzo.

CLASSIFICA GIRONE I

Norvegia 15 (5 partite disputate, differenza reti +21)

Italia 9 (4 partite disputate, differenza reti +5)

Israele 9 (5 partite disputate, differenza reti +4)

Estonia 3 (5 partite disputate, differenza reti -8)

Moldova 0 (5 partite disputate, differenza reti -22)

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

11 ottobre 2025, 20:45: Estonia-Italia

14 ottobre 2025, 20:45: Italia-Israele

13 novembre 2025, 20:45: Moldavia-Italia

16 novembre 2025, 20:45: Italia-Norvegia