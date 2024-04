Italia Argentina, Pechino Express 2024/ Antonella ed Estefania tramano alle spalle dei Pasticcieri?

Le Italia Argentina vivono una fase di alti e bassi a Pechino Express 2024 ma continuano a perseguire il proprio obiettivo

Antonella ed Estefania non mollano di un centimetro a Pechino Express 2024, anche se stanno vivendo una fase di alti e bassi che rende complicato capire dove potrà arrivare questa coppia. Nella scorsa puntata abbiamo visto una Fiordelisi piuttosto agitata e stanca, quando riesce a strappare per il rotto della cuffia l’ennesimo passaggio a scrocco. “Questo programma mi urta il sistema nervoso”, ammette l’ex gieffina che sale su una vettura insieme alla compagna di viaggio Estefania Bernal. “Non me lo dire! Io sto perdendo tutti i capelli!”, dice la modella argentina.

Fin qui la modella è rimasta un po’ nell’ombra rispetto ad una più esplosiva ed esuberante Antonella Fiordelisi, che comunque non perde il suo spirito combattivo. Tuttavia le difficoltà sembrano sovrastare la Italia Argentina nel lungo tratto che le ha viste impegnate in Sri Lanka. Al traguardo finale, poi, l’amara sorpresa con il malus della bandiera nera ha fatto retrocedere di una posizione le Italia Argentina.

Pechino Express 2024, Antonella ed Estefania salve per un soffio tramano contro i Pasticcieri

Le Italia Argentina, in una puntata sfortunata come quella della scorsa settimana, hanno rischiato davvero grosso. Per via del malus sono arrivate all’ultimo posto, insieme ai Fratm. Per fortuna di Antonella ed Estefania tutta la puntata non è eliminatoria e il loro percorso a Pechino Express 2024 può continuare. Sarebbe stato un delitto vederle fare i bagagli. Questa è una coppia che può ancora dare tanto, nonostante qualche difetto strategico.

Certo, Estefania dovrebbe allinearsi maggiormente ad Antonella Fiordelisi, magari apportando un maggiore apporto. Per il momento esegue con abnegazione, i diktat della compagna di avventura, senza mai perdere il suo ineccepibile fascino. Avanti tutta quindi per le Italia Argentina, con l’obiettivo dichiarato di eliminare i Pasticcieri. Ci riusciranno?

