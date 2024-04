Italia Argentina, Pechino express 2024/ Antonella Fiordelisi barcolla ma non molla. Ed Estefania…

Momenti difficili per Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal a Pechino Express 2024, ma le Italia Argentina non mollano

La coppia Italia Argentina tiene duro. Soprattutto grazie ad Antonella Fiordelisi, che sfoggia una determinazione inaspettata nei momenti clou di Pechino Express 2024. Nella sesta tappa del reality show itinerante di Sky, abbiamo potuto apprezzare anche la simpatia dell’ex concorrente gieffina, che ha svelato il suo lato ironico, oltre alle sue “grinfie”. In questo lungo viaggio itinerante, Antonella sta dimostrando grande flessibilità e spirito di adattamento, infatti non avremmo mai immaginato di vederla a bordo del retro di un camioncino dei rifiuti.

“Ah che bello non mi era mai capitato di stare in mezzo alla spazzatura!”, ha detto la giovane influencer nel corso dell’ultima tappa. Anche lei, come gli altri concorrenti, è stata divisa dalla sua compagna di viaggio per metà percorso. Non si è trovata benissimo con Eleonora Caressa, ma ha comunque fatto del suo meglio, gettando il cuore oltre l’ostacolo.

Nonostante Antonella Fiordelisi sia rimasta sulle sue, quando ha trovato l’alloggio con Eleonora le ha proposta una cena cucinata direttamente da lei. “È l’unica cosa che so fare ai fornelli, ma è la prima volta che le preparo per qualcuno”,ha detto la Fiordelisi mentre preparava le uova. Strano ma vero a Pechino Express 2024 stiamo imparando a conoscere una nuova Antonella. Una nuova versione che potrebbe essere decisiva e trainante per la coppia Italia Argentina, che a questo punto si può considerare come una delle candidate alla vittoria finale.

Stiamo forse correndo troppo? D’altronde questa coppia resta altalenante e imprevedibile: la Fiordelisi sul finire della sesta tappa ha tuonato contro le nemiche Ballerine, ormai da tempo nel suo mirino. In tutto questo Estefania Bernal tiene il passo della compagna, almeno ci prova…











