Italia Argentina, Pechino express 2024/ Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal contro le Ballerine…

La coppia Italia Argentina, finalmente, mostra il carattere nella quarta tappa di Pechino Express 2024

E’ servito l’ingresso delle Ballerine per vedere un po’ di “fuoco” negli occhi di Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal. La coppia Italia Argentina vuole difendere il proprio “primato femminile” a Pechino Express 2024 ed è disposta a tutto per farlo. Nella quarta tappa del programma abbiamo visto Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal battersi come delle leonesse, rinunciando persino ai momenti di “riposo”, in cui avrebbero potuto rallentare. In particolare è stata Antonella Fiordelisi a rivelare il suo lato più battagliero.

Italia Argentina, Pechino Express 2024/ Antonella Fiordelisi rischia l'ustione, ma la prende con filosofia

Un atteggiamento che non ha fatto altro che ingolosire il pubblico di Pechino Express 2024, che non aspettava altro che un po’ di pepe. La coppia Italia Argentina, finalmente, c’è e mostra orgogliosamente le unghie. Antonella Fiordelisi affronta con audacia la pioggia battente, senza indossare il giubbotto “perché magari senza giubbotto faccio più tenerezza”. Lungo la strada, ovviamente, non mancano le lamentele, ma arriva anche una dimostrazione di forza contro le Ballerine.

Italia Argentina, Pechino express 2024/ Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal, regna il nervosismo e...

Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal, nuovo scontro con le Ballerine? Tensioni crescenti tra le due coppie a Pechino Express 2024

Dunque nella quinta tappa alle porte, vorremmo rivedere la stessa verve da parte di Italia Argentina. La coppia di Pechino Express 2024, come accennavamo, ha messo nel mirino le ultime arrivate, le Ballerine (Maddalena Svevi e Megan Ria). E dopo i contrasti delle scorse puntate è lecito aspettarsi qualche altra schermaglia in favore dello share. “Non vogliamo passare per antipatiche, ma sono appena arrivate, giudicano senza conoscere”, avevano detto Antonella ed Estefania, seccate dalle provocazioni delle nuove giocatrici.

Antonella Fiordelisi contro tutti a Pechino Express 2024?/ Barbara Petrillo svela il retroscena

“E loro invece ci invidiano, va bene che abbiamo 18 anni, ma non per questo andiamo sottovalutate”, avevano risposto le due ex danzatrici di Amici. Insomma, tanta carne al fuoco in vista della quinta tappa di Pechino Express 2024. Nuovo scontro in arrivo?











© RIPRODUZIONE RISERVATA