Italia Argentina, Pechino express 2024/ Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal, regna il nervosismo e…

Italia Argentina, vale a dire Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal, devono cambiare passo a Pechino Express 2024. Le due concorrenti non si sono coperte di gloria in queste prime due tappe, ma di sicuro la grinta non manca alla coppia. La settimana scorsa Antonella Fiordelisi ha perso le staffe, quando si è vista soffiare il passaggio da Nancy Brilli e Pierluigi Iorio. Una reazione simile l’ha avuta anche la sua compagna di avventure Estefania Bernal, che è rimasta basita dalla “stoccata” inflitta dai Brillanti.

Al di là delle loro valide motivazioni, quel che emerge in queste prime settimane è un pizzico di arroganza di troppo e tanta disorganizzazione. Sia chiaro, Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal ce la stanno mettendo davvero tutta, ma fino ad oggi la loro squadra ha ottenuto risultati deludenti. Entrambe hanno voglia di migliorare la situazione, ma dovrebbero usare più la testa e meno l’istinto. Come se la caveranno nella terza puntata alle porte?

Italia Argentina, Pechino express 2024: poca organizzazione tra Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal

C’è dunque grande curiosità di vedere all’opera la coppia Italia Argentina a Pechino Express 2024. Nella terza tappa le difficoltà aumenteranno e Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal dovranno farsi trovare pronte. Di sicuro, con loro, non ci annoieremo. Ma dal punto di vista della gara, la coppia dovrà mostrare qualche miglioramento. Un esempio? Antonella ed Estefania dovrebbero dimostrare di essere più squadra, improvvisare meno e costruire un rapporto di fiducia reciproca.

In queste prime tappe Antonella ha dato la sensazione di volersi imporre, lasciando poco spazio ad Estefania, che dal canto suo si è lasciata trascinare in situazioni poco proficue. A volte sono sembrate troppo frettolose, non necessariamente un male se diventasse senso d’urgenza…











