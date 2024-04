Italia Argentina, Pechino Express 2024/ Antonella Fiordelisi trascinatrice! Ed Estefania Bernal…

Con Italia Argentina non ci si annoia mai! Antonella Fiordelisi sempre più trascinatrice a Pechino Express 2024

Quando siamo ad un passo dalla sesta tappa possiamo dirlo con ragionevole certezza: senza Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal, Pechino Express 2024 non sarebbe la stessa cosa. La coppia Italia Argentina ci sta facendo divertire in queste settimane, a prescindere dall’andamento della gara e di una competizione che soprattutto l’ex gieffina Antonella Fiordelisi comincia a sentire particolarmente. Non è del tutto un male, dato che nelle prime tappe la coppia aveva dato l’impressione di non volersi “sporcare nel fango” e di voler vivere quest’avventura a Pechino Express 2024 col freno a mano tirato.

Fortunatamente con il passare delle settimane, le Italia Argentina a Pechino Express 2024 hanno fatto capire di voler fare sul serio e di volersi giocare le proprie carte. A volte escono fuori dal seminato, mostrando insofferenza ed un pizzico di pesantezza che in fin dei conti però le rende anche simpatiche.

Pechino Express 2024, la coppia Italia Argentina è finalmente passata all’azione

Nella scorsa tappa nella coppia Italia Argentina di Pechino Express 2024, Antonella Fiordelisi ha dato una grande dimostrazione di forza. Ha deciso di parlare meno e di agire di più. Così dopo l’ennesimo ostacolo incontrato lungo il cammino del reality, l’ex gieffina ha tirato dritto con maggiore determinazione. Ma cosa è successo alla coppia Italia Argentina? Antonella ha fatto i conti con una brutta caduta dalle scale ma, come dicevamo, non ha battuto ciglio e si è rialzata come nulla fossa per riprendere la gara.

Al suo seguito c’è la fedelissima Estefania Bernal, che non sarà un fulmine di guerra ma si sta rivelando una buona compagna di squadra. A condurre la coppia Italia Argentina, in fondo, è sempre stata Antonella Fiordelisi. E, adesso, a poche ore dalla messa in onda della sesta puntata di Pechino Express 2024, il duo è chiamato a confermarsi, in una puntata che si preannuncia difficile e imprevedibile.











