Italia Argentina, Pechino express 2024/ Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi meditano vendetta dopo che…

Più ombre che luci per Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi a Pechino Express 2024: la coppia Italia Argentina ce la mette tutta ma…

Italia Argentina, ovvero Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi, meditano già vendetta a Pechino Express 2024. Nella prima puntata, infatti, hanno dovuto dare i conti con un malus inflitto loro dai Brillanti. “Quando posso eliminarla lo farò”, tuona Estefania Bernal riferendosi alla “nemica” Nancy Brilli. La coppia Italia Argentina non brilla di certo per strategia e lungimiranza nella prima puntata, ma nelle varie prove Antonella ed Estefania sono riuscite a piazzarsi bene. D’altra parte il duo Italia Argentina ci ha messo energia e freschezza, ricordando a tratti le Italia Brasile di qualche edizione fa.

I Giganti, Pechino Express 2024/ Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, la tensione fa brutti scherzi...

Con la forza della spigliatezza e con la voglia di mettersi in gioco, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi sono partite forte, fiondandosi con coraggio sulla zuppa di tartaruga. Un coraggio che sorsata dopo sorsata di è drasticamente ridimensionato. Infatti, ad un certo punto, Italia Argentina rallenta e si siede.

I Pasticcieri, Pechino Express 2024/ Damiano Carrara e il fratello Massimiliano più che agguerriti che mai...

La coppia Italia Argentina è sul piede di guerra dopo il malus inflitto da Nancy Brilli dei Brillanti

La voglia di competere non manca ad Antonella ed Estefania, ma alla fine della puntata la classifica è impietosa e le vede all’ultimo posto anche per via di un malus inflitto dalla coppia dei Brillanti. Ed ecco che il duo promette vendetta all’attrice Nancy Brilli, che rischia di ricevere pari trattamento nella seconda tappa. La coppia Italia Argentina dovrà dunque mettersi nelle condizioni di dettare le regole, sempre se troverà il coraggio di superare le varie prove.

Nella prima puntata le défaillance e le scuse non sono mancate: con i maiali hanno perso tempo a lamentarsi per la puzza, peccando anche un po’ di protagonismo. Oltre alla voglia di vendetta, di sicuro, serve altro per progredire e migliorare.

I Romagnoli, Pechino express 2024/ Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi trionfano ma non convincono

© RIPRODUZIONE RISERVATA