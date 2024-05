Italia Argentina vincitori Pechino express 2024?/ Antonella e Estefania provano lo sgambetto ai Pasticcieri

Alti e bassi per le Italia Argentina a Pechino Express 2024, ma Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal sono sempre più agguerrite

Nel corso delle settimane, tappa dopo tappa, Antonella ed Estefania sono diventate una delle coppie più solide di Pechino Express 2024. Non è un caso che le Italia Argentina siano arrivate in finale. La Fiordelisi e la sua compagna di viaggio, hanno superato diversi ostacoli, affrontando a viso aperto gli alti e bassi del reality. Durante la semifinale, le due ragazze hanno puntato il traguardo con un solo scopo: rilanciare la sfida agli acerrimi rivali dei Pasticcieri.

Ormai, per la Fiordelisi e la Bernal sono i fratelli Carrara gli avversari da battere. E non si nascondono dietro un dito quando sentono che è il momento di provocarli o sbeffeggiarli. Come quando, durante la danza folkloristica, hanno visto i due fratelli interpretare goffamente il balletto locale. “È la prima volta che vi superiamo, non possiamo non sfottervi! Mamma mia che pippe che siete!”, hanno tuonato le Italia Argentina.

Rivalità alle stelle tra le Italia Argentina e i Pasticcieri: previste scintille durante la finale di Pechino Express 2024

La rivalità si è accesa ulteriormente lungo il percorso di Pechino Express, con il “dito medio” rifilato dalle Italia Argentina agli acerrimi rivali. Non ci penseranno due volte i Pasticcieri ad assegnare il Malus a Bernal e partner, oramai abituate ad ogni svantaggio. Il malus incassato, però, è uno dei peggiori, quello della retromarcia, che costringe le ragazze a tornare indietro fino a nuovo ordine.

Lo spirito battagliero delle due concorrenti non fa crollare la coppia e infatti, nonostante il malus e le difficoltà, Antonella ed Estefania tagliano il traguardo verso la finale, evitando il rischio eliminazione. “Nessuno ci batte le mani? E noi l’applauso ce lo facciamo da sole!”, dicono le due fanciulle prima di strappare il pass per l’ultima puntata. Pronta una nuova battaglia contro i fratelli Carrara?

