Italia Austria, azzurri in ginocchio o non si inginocchiano contro il razzismo?/ Il significato del gesto

Italia-Austria, giocatori della Nazionale italiana in ginocchio contro il razzismo o non si inginocchiano?

Questo è uno degli interrogativi che scandiscono le ore che separano il Belpaese calcistico dall’atteso appuntamento della serata odierna, quello che ci vedrà impegnati nel match valido per gli ottavi di finale degli Europei 2020, a cui la Nazionale del ct Roberto Mancini è approdata con un filotto di tre vittorie consecutive e nessuna rete incassata.

DIRETTA GALLES DANIMARCA/ Video streaming tv: ecco 10 precedenti (Europei 2020)

Inevitabilmente, nel corso della conferenza stampa andata in scena alla vigilia della sfida è stato toccato anche l’argomento razzismo e Leonardo Bonucci ha voluto fare chiarezza sulla solidarietà nei confronti del movimento Black Lives Matter: prima della partita contro il Galles, infatti, alcuni azzurri si erano messi in ginocchio, mentre altri avevano scelto di non farlo. Due decisioni contrastanti che hanno suscitato parecchie polemiche nell’opinione pubblica, anche a livello politico. Il difensore della Juventus non ha preannunciato nulla: “In hotel faremo una riunione con la squadra e decideremo tutti insieme cosa fare, come avremmo dovuto fare prima della scorsa partita”.

RISULTATI EUROPEI 2020/ Diretta gol: due record per gli azzurri? Live score

Giocatori dell’Italia in ginocchio contro il razzismo? Mancini: “Libertà”

In attesa di scoprire dunque se l’Italia, sulla scia di quanto fatto da altre rappresentative nazionali, prima del fischio d’inizio della gara contro l’Austria si metterà in ginocchio in segno di protesta contro il razzismo e di sostegno al movimento Black Lives Matter, si sono registrate in conferenza stampa anche le parole dell’allenatore azzurro, Roberto Mancini: “Non vorrei parlare del discorso dell’inginocchiamento prima della partita con l’Austria, comunque io sono per la libertà. Sempre”.

Gemitaiz Vs Bonucci/ "Nazionale indecisa se inginocchiarsi in campo? Bella delusione"

Rammentiamo che in settimana era scoppiato il caso connesso all’atteggiamento dei nostri giocatori contro il Galles, con Enrico Letta, segretario del Pd, che aveva sottolineato come si sarebbero dovuti inginocchiare tutti. Di diverso avviso, invece, il leader della Lega, Matteo Salvini: “Lasciamo che giochino a pallone, stanno regalando un sogno alla nazione dopo un periodo complicato. Il razzismo si combatte sui banchi di scuola, dando diritto d’asilo a chi davvero scappa dalla guerra, ma dicendo anche no agli immigrati e ai clandestini che non scappano dalla guerra, ma la guerra ce la portano in Italia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA