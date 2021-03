Italia blocca vaccini Astrazeneca diretti in Australia/ “Carico da 250 mila dosi”

L’Italia ha bloccato un carico di 250 mila dosi di vaccini Astrazeneca destinati all’Australia: questo quanto riportato dal Financial Times. Come ricostruito dal quotidiano, Roma ha impedito l’esportazione del carico in relazione alle nuove regole introdotte dall’Ue sulla spedizione di vaccini fuori dal blocco europeo. E c’è di più: secondo quanto riporta Reuters, la Commissione Ue ha accolto la richiesta del governo italiano.

FT ha rimarcato che l’Italia ha notificato a Bruxelles la sua proposta alla fine della scorsa settimana nell’ambito del regime di trasparenza delle esportazioni di vaccini prodotti in Unione Europea. Bruxelles aveva la facoltà di opporsi alla richiesta di Roma, ma ha invece dato il suo via libera.

ROMA BLOCCA 250 MILA DOSI DI VACCINI ASTRAZENECA DIRETTI IN AUSTRALIA

Il Financial Times ha aggiunto che la mossa dell’Italia rischia di gettare benzina sul fuoco su un dossier delicato come quello dell’acquisto dei vaccini anti-Covid. Ricordiamo che Bruxelles ha sancito che i produttori di vaccini con sede nell’Ue devono richiedere l’autorizzazione al proprio governo nazionale dove viene prodotto il farmaco prima di esportarlo fuori dalla zona europea. Astrazeneca era finita nel mirino della Commissione Ue dopo il nuovo annuncio di ritardi nella consegna delle dosi, con il sospetto che la produzione fosse stata spedita altrove. FT ha messo in risalto che la multinazionale del farmaco ha preferito non rilasciare dichiarazioni sul caso. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore…

