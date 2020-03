Italia Brasile 1970, Mondiali di Calcio/ Streaming video Rai: rivedi la finale

Italia Brasile 1970 è una di quelle partite che restano nella storia del calcio, come d’altronde è giusto che sia per una finale dei Mondiali di Calcio. In questi giorni di quarantena per Coronavirus la Rai sta riproponendo in streaming gli eventi che hanno fatto la storia dello sport, questa sera a farci compagnia sarà appunto Italia Brasile, finale dei Mondiali 1970 in Messico dal leggendario stadio Azteca della capitale Città del Messico. Dal punto di vista italiano, la partita che abbiamo tutti nel cuore (anche chi nel 1970 non era nato) è senza dubbio la semifinale Italia Germania 4-3, che d’altronde la stessa FIFA ha incoronato come partita del secolo alla fine del Novecento, ma anche la sfida dell’Italia del c.t. Ferruccio Valcareggi al Brasile di Pelè (e non solo) merita di essere rivista, anche se il risultato finale sarà un 4-1 per i verdeoro che consegnò il terzo titolo mondiale e la Coppa Rimet in modo definitivo proprio al Brasile.

ITALIA BRASILE 1970 IN STREAMING VIDEO RAI: COME RIVEDERE LA FINALE

L’appuntamento per essere precisi sarà alle ore 21.26 su Rai Sport + HD, il canale tematico sportivo Rai visibile in chiaro per tutti al numero 57 del telecomando, oppure in diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Rai Play. Potremo in questo modo rivivere tutte le emozioni di Italia Brasile 1970, finale dei Mondiali di Calcio ospitati in Messico. La partita fu equilibrata per circa un’ora, con le reti di Pelè e Roberto Boninsegna a sancire il pareggio per 1-1 al termine del primo tempo. La parità resisterà anche per una ventina di minuti nel secondo tempo, poi il Brasile prese il largo – probabilmente complici le fatiche azzurre proprio per la memorabile semifinale con la Germania – con i gol di Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto per decretare il 4-1 verdeoro al triplice fischio finale. Fu la partita dei famigerati sei minuti concessi a Gianni Rivera, che visse in Messico la tanto discussa staffetta con Sandro Mazzola (in finale a dire il vero entrò al posto di Boninsegna): questa sera grazie a Rai Sport potremo rivivere tutto. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY



