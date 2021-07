Italia campione d’Europa/ Petizione inglese: “Arbitro di parte, finale va rigiocata!”

ITALIA CAMPIONE D’EUROPA: PETIZIONE INGLESE PER RIGIOCARE LA FINALE

L’Italia è campione d’Europa, ma l’Inghilterra non ci sta. Da qualche ora, sulla famosa piattaforma change.org (adibita a tale scopo) è partita una petizione da parte dei tifosi inglesi per rigiocare la finale degli Europei 2020. Il motivo? Scorrettezze varie operate dalla nostra nazionale nei confronti dei calciatori dei tre leoni, e un arbitro – Bjorn Kuipers – che secondo loro sarebbe stato pro-azzurri. Partiamo con i numeri? La raccolta firme è arrivata a quota 13 mila e il portale informa che, a 15 mila, sarà una delle petizioni più firmate. È rivolta agli “Euro 2020 Managers” e ha tutta l’aria di essere una cosa seria anche se, naturalmente e potendolo anticipare senza il minimo timore di smentita, non verrà presa in considerazione.

Pensavamo insomma di averle sentite tutte, dopo che Gerard Piqué aveva attaccato il sistema di distribuzione dei rigori post-semifinale (ne aveva già parlato, ed è comunque un discorso molto più sensato per quanto non troppo “fondato”, per dirla così). Invece gli inglesi, che hanno abbandonato Wembley senza assistere alla premiazione e hanno fischiato il nostro inno nazionale, chiedono di rigiocare la finale degli Europei 2020. Capiamo che la sconfitta sia bruciante e si possa non prenderla benissimo (sarebbe successo così a noi), ma da qui a raccogliere migliaia di firme ce ne corre.

IL TESTO DELLA PETIZIONE INGLESE

Per cosa, poi? “Dopo che l’Italia ha ricevuto un giallo per aver trascinato i giocatori dell’Inghilterra come fossero schiavi. Dopo tutte le spinte, strattoni e calci all’Italia è stato permesso di vincere?”. Il testo è esplicito, il riferimento è in particolare alla trattenuta di Giorgio Chiellini su Bukayo Saka, che in chiusura di secondo tempo stava andando verso la porta di Gigio Donnarumma avendo preso il tempo al difensore della Juventus. La petizione continua poi citando il fatto che l’Italia avrebbe dovuto ricevere almeno un cartellino rosso (diciamo almeno una verità: Jorginho l’avrebbe anche meritato per la bruttissima entrata su Jack Grealish) e dunque “la partita si dovrebbe rigiocare con un arbitro non di parte”. Ora, al netto del fatto che Chiellini è stato ammonito come da regolamento per l’azione incriminata (non era un fallo da espulsione, Saka non era solo davanti al portiere) e che tutti questi elementi non porterebbero mai e poi mai a ripetere alcuna partita di calcio, noi possiamo ricordare che Kuipers, che per quanto ci riguarda ha arbitrato benissimo, ha estratto sei cartellini gialli: cinque nei confronti dell’Italia (Barella, Bonucci, Insigne, Chiellini e Jorginho), uno, il solo Harry Maguire e già nei supplementari, dell’Inghilterra. La raccolta firme potrà anche arrivare a centinaia di migliaia di utenti registrati, ma a vincere gli Europei 2020 è stata l’Italia e questo non cambierà.

