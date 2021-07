Italia campione d’Europa/ Video, De Rossi si tuffa sul tavolo innaffiato di champagne

ITALIA VINCE GLI EUROPEI: VIDEO, DE ROSSI SI TUFFA SUL TAVOLO

L’Italia vince gli Europei 2020, e nemmeno i collaboratori di Roberto Mancini si sottraggono alla grande festa. È una notte da celebrare, da vivere tutti insieme: le immagini di domenica 11 luglio saranno da conservare nella memoria, i più ovviamente ricorderanno cosa successe 15 anni fa quando salimmo sul tetto del mondo. Alla festa dunque partecipa anche Daniele De Rossi, in un modo particolare come si vede dal video pubblicato dal Corriere della Sera.

Insulti razzisti a Rashford, Sancho e Saka/ Sbagliano rigori agli Europei 2020 e...

Siamo già negli spogliatoi di Wembley, i giocatori dell’Italia versano champagne su un tavolo e l’ex centrocampista della Roma vi si tuffa come su un telo saponato, di quelli che hanno accompagnato e ancora accompagnano tante estati della nostra vita. Il finale non è entusiasmante: la telecamera coglie De Rossi che atterra malamente sul pavimento. Poco importa: Capitan Futuro si rialza ed esulta in maniera “selvaggia”. Giusto così: l’Italia è campione d’Europa, bisogna celebrare.

Federico Chiesa “Ti amo mamma”/ Video, la telefonata dal campo di Wembley

DE ROSSI FA FESTA CON L’ITALIA

Daniele De Rossi è il collaboratore di Roberto Mancini, uno dei tanti: della spedizione dell’Italia che ha vinto gli Europei 2020 fanno parte tanti ex calciatori che in campo hanno lasciato parecchi segni. Da Lele Oriali, eroe del Mundial 1982 che ha anche ispirato una canzone di Ligabue, a quel Gianluca Vialli che dopo la battaglia più importante si è preso la soddisfazione di vincere gli Europei insieme all’ex gemello del gol, un legame speciale più volte immortalato dalle immagini in queste settimane. Ancora Alberigo Evani, che ha vinto tutto con il Milan e poi ha anche guidato le nostre selezioni giovanili; e quindi De Rossi, che in quel maledetto playoff Mondiale del 2017 era presente, era stato protagonista di un siparietto – ahinoi – molto triste e paradossale con Giampiero Ventura e lì aveva dato l’addio alla nazionale. Ci è rientrato in un’altra veste, e dopo il Mondiale vinto a Berlino ha potuto festeggiare gli Europei 2020 come membro dello staff: la sua esultanza lascia intendere che la voglia di vincere sia sempre la stessa, ma del resto domenica notte parecchi avranno alzato i toni…

BENEDETTA QUAGLI, FIDANZATA FEDERICO CHIESA/ "Bravo amore mio!": la dedica social