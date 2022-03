Italia, chi è il rigorista?/ Da Jorginho a Berardi: le opzioni di Roberto Mancini

Italia, chi è il rigorista contro la Macedonia del Nord?

Ci avviciniamo all’importante impegno dell’Italia, in cui affronterà la Macedonia del Nord allo stadio Barbera di Palermo. L’obiettivo degli azzurri è vincere, per conquistare la finale playoff e disputare l’atto decisivo per i Mondiali 2022 contro la vincente di Portogallo-Turchia. Per centrare il risultato, all’Italia potrebbe bastare anche un calcio di rigore, fatale per gli azzurri nella fase a gironi.

I due errori di Jorginho contro la Svizzera, hanno infatti condannato l’Italia alla disputa degli spareggi, con i rossocrociati che hanno strappato il pass diretto per la prossima competizione Mondiale. In molti quindi si chiedono: chi sarà il rigorista della Nazionale di Roberto Mancini? Lo stesso ct, nel corso della conferenza stampa non ha escluso che possa tirarlo Jorginho, affermando: “Ne ha sbagliati due consecutivi è vero, ma dopo ne ha realizzati 7 di fila. Se ci sarà un rigore, ci faremo trovare pronti”.

Italia, i numeri sono dalla parte di Berardi

Nonostante il ct dell’Italia, Roberto Mancini, non ha escluso che Jorginho possa battere un eventuale calcio di rigore, il calciatore designato potrebbe essere un altro. Secondo La Repubblica, in caso di un tiro dagli undici metri contro la Macedonia del Nord, a presentarsi sul dischetto ci sarà Domenico Berardi. L’esterno del Sassuolo, in questa stagioni ne ha realizzati 6 su 6, mentre nel corso della sua carriera ha una media quasi infallibile, con 41 gol su 48 tentativi.

I numeri sono quindi dalla sua parte, ma non sarebbe nemmeno da escludere il bomber della Lazio, Ciro Immobile. Nel frattempo, come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante biancoceleste sarà il capitano azzurro al Renzo Barbera. Scelta legata all’assenza certa di Leonardo Bonucci e con Giorgio Chiellini che molto probabilmente siederà in panchina.

