Italia Cina basket, Universiadi 2019/ Risultato: sfida per i piazzamenti 9-12^ posto

Oggi si accenderà la diretta dal parquet del Pala Del Mauro di Avellino la sfida tra Italia e Cina, atteso incontro di basket maschile per le Universiadi 2019 di Napoli, con palla a due già messo in programma per le ore 10,30. Nuovo appuntamento quindi con la delegazione azzurra della pallacanestro in questa magnifica 30^ edizione della manifestazione riservata agli atleti universitari che già tante gioie ci ha regalato. Successi quindi e medaglie che però non sono arrivati da questa particolare disciplina dove i nostri beniamini solo pochi giorni fa hanno mancato la qualificazione al tabellone finale, con la sconfitta rimediata col risultato di 81-67 dalla Germania. Ecco quindi che con la diretta tra Italia e Cina i ragazzi di coach Paccariè di fatto saranno ancora in campo ma per giocarsi i piazzamenti dal nono al dodicesimo gradino, e pure contro la Cina che non ha raccolto anche lei grandi soddisfazioni in questa prima parte del torneo. Una annotazione per chi volesse seguire il match è che non sarà disponibile una vera e propria diretta tv di Italia Cina, al massimo delle finestre durante i collegamenti Rai, mentre lo streaming ufficiale delle Universiadi 2019 sarà disponibile solo le per le partite della fase finale.

ITALIA CINA BASKET UNIVERSIADI 2019: I PRECEDENTI

Come detto prima, la sfida di quest’oggi tra Italia e Cina, in diretta dal parquet di Avellino sarà valida solo per i piazzamenti dal 9 al 12^ gradino nel tabellone del basket maschile alle Universiadi 2019. La sfida di oggi quindi benchè non si tratti comunque di un impegno di prestigio, visto la mancata qualificazione al tabellone ufficiale, sarà comunque un banco di prova importante: sarebbe infatti sempre meglio chiudere da nona che da fanalino di coda. In effetti però per ora la selezione azzurra di coach Paccariè non è stata molto fortunata e lo abbiamo ben visto nel girone D che i nostri beniamini hanno chiuso alla terza piazza con solo 4 punti e con un successo con la Norvegia e ben due KO con Canada e Germania. Ancor peggio però è andata alla Cina fanalino di coda del girone C: gli asiatici infatti hanno chiuso la fase con solo tre punti e tre cocenti sconfitte con Finlandia, Ucraina e Stati Uniti. Visto il contesto non ci resta che dare la parola al campo, si gioca!

