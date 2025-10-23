Oggi Consiglio europeo. Von der Leyen ha annunciato che rivedrà le regole UE sull’auto. Ma per salvare aziende e lavoro le parole non bastano.

“Il vero nemico del settore auto oggi è l’incertezza. Non l’ambiente”. Pierluigi Bonora, giornalista e direttore responsabile di AC Radio, non ha dubbi: la crisi dell’automotive europeo è prima di tutto politica e di metodo. Alla vigilia del Consiglio europeo del 23 ottobre 2025, quando Ursula von der Leyen presenterà la revisione del regolamento sulle emissioni di CO2, la tensione cresce tra i governi e le case costruttrici.

L’apertura – per ora solo potenziale – ai carburanti sintetici e ai biocarburanti divide l’Unione: Italia e Germania chiedono flessibilità, Francia e Spagna frenano, Bruxelles parla di “neutralità tecnologica” ma rinvia ancora. Bonora invita a guardare i fatti: “Abbiamo biocarburanti già pronti, ma restiamo bloccati dalle ideologie. Bisogna smettere di fare propaganda e tornare a ragionare come europei, non come tifoserie politiche”.

Bonora, partiamo da qui: Ursula von der Leyen ha annunciato di voler anticipare la revisione del regolamento sulle emissioni. È davvero un segnale di svolta?

Guardi, io credo sia un tiro astuto. La presidente prende tempo e tiene saldo il controllo. È una mossa politica: un modo per dire “vedete, stiamo agendo”, ma senza cambiare ancora nulla di concreto. Il rischio è che si resti fermi. E invece servono decisioni, perché questa incertezza uccide il settore. Il futuro dell’auto non può vivere di comunicati stampa.

Quando parla di “incertezza che uccide il settore”, cosa intende?

Intendo dire che oggi nessuno sa davvero quale direzione prendere. Un giorno si parla di elettrico puro, il giorno dopo di biocarburanti, poi di e-fuel. Le aziende non possono pianificare, i lavoratori non sanno se avranno un posto fra due anni. E la politica continua a cambiare idea. Il Senato francese, per esempio, ha scritto alla Commissione elencando 18 emergenze industriali: segno che anche oltralpe il sistema auto sta crollando. Ma Bruxelles finge di non sentire.

Oggi l’automotive europeo vale quasi 13 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti. Alla luce di questi numeri, quanto pesa l’incertezza sulle scelte industriali?

Pesa tantissimo. Il nostro settore non è una nicchia, è una colonna portante dell’economia. Se la fai traballare, cade tutto. E non è solo una questione industriale, ma sociale. Perché se un dirigente perde la poltrona se ne va con una buonuscita milionaria; se un operaio perde il posto, la sua famiglia finisce in difficoltà. È questa la realtà di cui nessuno parla. La transizione ecologica va fatta, certo, ma va fatta con il cervello, non con gli slogan.

Lei parla spesso di “buon senso”. Cosa significa, concretamente, nel contesto di questa transizione?

Vuol dire guardare ai numeri veri. Le auto elettriche non inquinano allo scarico, ma se consideri tutto il ciclo di vita – produzione, batterie, smaltimento – le emissioni ci sono, eccome. Allora il buon senso è dire: non buttiamo via le altre tecnologie. Abbiamo biocarburanti avanzati, carburanti sintetici, motori termici di nuova generazione che emettono pochissimo. Usiamo tutto ciò che abbiamo, senza dogmi. È questo che chiamo buon senso.

Italia e Germania chiedono la revisione delle regole UE sull’auto, Francia e Spagna no. In pratica, l’Europa è divisa in due blocchi?

Sì, ma è una divisione più politica che tecnica. La Francia è in crisi profonda: Macron è lì per miracolo e ora deve tenere insieme pezzi di maggioranza che non vogliono nuove elezioni. Per questo fa il duro sull’elettrico. Ma intanto la sua industria sta crollando. La Spagna non è messa meglio: Sánchez traballa, cerca di accontentare gli ambientalisti e la sinistra radicale. Solo che qui non si parla di ideologia: si parla di lavoro, di stabilimenti, di famiglie. Quando dico che serve “una scossa”, non lo dico per provocazione. Lo dico perché rischiamo di assistere al collasso di un’intera filiera europea.

A proposito di filiera, si parla molto del peso della Cina. È davvero così determinante?

Assolutamente sì. Con la scusa della transizione, abbiamo aperto un’autostrada ai cinesi. Loro arrivano con auto elettriche bellissime, ben costruite e che costano meno. Ma non si sono fermati lì: stanno portando anche modelli endotermici, aggirando i dazi. È un’invasione elegante, silenziosa, fatta di marketing e qualità. E noi, invece di reagire, litighiamo tra Stati membri. È come se ci fossimo messi in un angolo da soli.

Che cosa si aspetta dal Consiglio del 23 ottobre?

Mi aspetto, finalmente, una parola chiara. O si conferma il tutto-elettrico, o si apre davvero alla neutralità tecnologica. Ma basta con le mezze frasi tipo “vedremo”, “stiamo valutando”. L’Italia ha fatto la sua parte: la premier Meloni ha chiesto di tenere aperte tutte le soluzioni, anche i biocarburanti. Ora tocca all’Europa. Perché se si rimanda ancora, la situazione rischia di diventare irreversibile.

C’è chi sostiene che la transizione elettrica sia comunque inevitabile. Lei cosa risponde?

Rispondo che inevitabile non vuol dire obbligatoria. Il progresso non si impone per decreto, si costruisce. L’elettrico ha un futuro, ma non è l’unica via. Ci sono alternative già pronte e realistiche. Se l’Europa le ignora, farà un favore solo a chi sta fuori dai nostri confini. Noi abbiamo tecnologia, ricerca, esperienza: usiamole.

Qual è, secondo lei, la parola chiave di questa fase?

Responsabilità. Verso i lavoratori, verso l’ambiente, verso l’industria. E anche verso la verità. Perché qui di bugie ne abbiamo sentite tante, e non solo dagli ambientalisti estremi. Io dico: arrabbiamoci, sì, ma nel senso giusto. Facciamoci sentire. Dalle parole bisogna passare ai fatti, una volta per tutte.

(Max Ferrario)

