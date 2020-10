Italia, El Shaarawy positivo al Covid/ Ansia per Mancini e gli Azzurri

Ansia per l’Italia di Roberto Mancini. El Shaarawy è risultato positivo al Covid 19. A comunicarlo è stato il medico della nazionale, il dottor Ferretti a cui, il C.T. Mancini ha lasciato la parola prima della conferenza stampa. Il dottore ha così annunciato la positività del Faraone che, in giornata, sarebbe stato sottoposto ad un test sierologico che avrebbe dato esito negativo. Il calciatore sarebbe asintomatico alla vigilia della partita con l’Olanda. Il dottor Ferretti, inoltre, ha aggiunto che il tampone di El Shaarawy “è a bassa carica, e potrebbe anche essere un falso positivo”. Il caso era scoppiato nel pomeriggio quando la conferenza stampa di Mancini, inizialmente fissata per le 17 era stata spostata alle 19.30 quando è annunciata la positività del Faraone.

ITALIA: “TUTTI HANNO FATTO IL TAMPONE”

Il dottor Ferretti, in conferenza stampa, chiarisce la situazione della Nazionale italiana di Roberto Mancini dopo la positività di El Shaarawy che, tuttavia, “potrebbe essere un falso positivo” come ha chiarito Ferretti. Al tampone sono stati sottoposti tutti i calciatori azzurri. “Tutti hanno eseguito i tamponi e il giocatore stesso ha fatto anche il sierologico, che è risultato negativo. Avevamo rinviato l’allenamento perché l’agenzia ci aveva detto che il risultato della squadra sarebbe arrivato prima, invece c’è stato un ritardo. Per questo, in attesa del risultato del tampone, l’allenamento sarà col distanziamento previsto dal protocollo Uefa“, ha aggiunto Ferretti. La Nazionale, domani, è attesa dall’impegno contro l’Olanda, partita valida per la Nations League.



