Finalmente sia l’Italia che gli Emirati Arabi hanno raggiunto degli accordi importanti per dare uno sguardo al futuro e apportare dei cambiamenti significativi su vari settori e per un valore che ammonta a a 40 miliardi di dollari.

L’idea è quella di spaziare in più settori e ampliando i data center, le energie rinnovabili, lo spazio e perfino l’AI. Inutile negare che i Paesi del Medio Oriente sono indubbiamente più avanti, e il nostro Bel Paese non poteva che scegliere gli Emirati Arabi per concludere delle trattative con uno sguardo al futuro.

SCUOLA/ "Ritorno del latino, non facciamoci incantare dalle false ragioni”

Italia e Emirati Arabi chiudono accordi per 40 mld

Secondo Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, la stretta tra Italia ed Emirati Arabi è un chiaro segno di innovazione e crescita economica – e convenienza bilaterale – per i due Paesi, con obiettivi specifici ma soprattutto comuni in settori altamente specializzati.

POST–IT/ Se gli ebrei italiani si dividono su Gaza

Gli investimenti da 40 miliardi di dollari apporteranno benefici alle multinazionali, alle imprese private, agli istituti universitari e all’istruzione, considerando e includendo nell’elenco anche aziende come Tim, Eni, Leonardo, Intesa Sanpaolo, Sace, Cdp e Sace.

Molteplici settori coinvolti con l’obiettivo comune di far crescere l’economia ma soprattutto ottimizzare ciascun comparto e attenzionare le collaborazioni interne.

Il parere della Premier Meloni

In cinque minuti di discorso la Premier Giorgia Meloni ha detto in modo esplicito che l’investimento e l’accordo tra il nostro Bel Paese e il Paese del Medio Oriente rientra tra gli investimenti più importanti della storia, segnando un avvenimento unico.

GIUSTIZIA/ Cassazione, “riemerge” Palamara ma non tarpa le ali di Gaeta

Una rassicurazione che fa pensare ai risultati che potrebbe portare, colmando magari gli investimenti fallimentari degli ultimi periodi. Dalle parole della Premier si evince estrema positività, che lascia spazio ad un futuro più economicamente florido e quasi privo di rischi.

Nonostante la distanza tra i due Paesi, Giorgia Meloni rammenta la stretta vicinanza di ideali strategici e la convinzione dei benefici che porterà l’investimento da 40 miliardi di dollari.