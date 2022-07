ITALIA FRANCIA DONNE: L’ESORDIO DELLE AZZURRE

Italia Francia donne è la partita con la quale la nostra nazionale di calcio femminile fa l’esordio agli Europei 2022: grandi speranze per le azzurre di Milena Bertolini, che nel gruppo D del torneo se la devono immediatamente vedere con un’avversaria candidata ad arrivare fino in fondo. Sarà un bel modo per testare immediatamente le proprie forze, perché naturalmente anche l’Italia ha ambizioni.

La buona notizia per tutti i tifosi e appassionati è che la partita (alle ore 21:00 di domenica 10 luglio) sarà fruibile in streaming e diretta tv, e allora senza perdere altro tempo possiamo subito indicare in che modo sarà possibile sintonizzarsi sulle immagini della nostra nazionale, nella speranza ovviamente che il risultato ci sia favorevole e possiamo festeggiare una vittoria contro l’ambiziosa e competitiva Francia.

ITALIA FRANCIA DONNE STREAMING E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DEGLI EUROPEI 2022?

Abbiamo detto che Italia Francia donne sarà visibile sui canali del nostro Paese: infatti per la diretta tv ci sarà una doppia opzione, perché le partite della nostra nazionale agli Europei 2022 di calcio femminile sono trasmesse dalla televisione di stato. In questo caso l’opzione sarà Rai Due, ma anche la televisione satellitare ha acquisito i diritti per la competizione: l’alternativa quindi è Sky Sport Uno o Sky Sport Football, rispettivamente ai numeri 201 e 203 del decoder e ovviamente riservata agli abbonati.

Lo streaming video per Italia Francia donne invece viene garantito da Rai Play, del quale si può visitare il sito oppure scaricare l’app; allo stesso modo, gli abbonati al satellite potranno seguire Italia Francia donne in streaming video con l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.











