ITALIA FRANCIA 1-3: CADUTA FRAGOROSA E SECONDO POSTO

L’Italia cade fragorosamente in casa a San Siro con la Francia ed arriva seconda nel suo girone di Nation League rischiando di incontrare anche Spagna o Germania nel turno successivo. La partita ha riproposto le ombre degli Europei con una squadra schiacciata nella propria metà campo e una fragilità e lentezza nei passaggi che si pensava di aver superato definitivamente.

L’Italia passa in svantaggio dal secondo minuto del primo tempo con un gol in fase ravvicinata di Rabiot e poi pareggia con un bel gol da centro area di Cambiaso he fa ben sperare ma poi subisce il maggior passo della Francia e riemergono tutti i problemi che avevano fatto naufragare la nazionale agli Europei. L’Italia giocava con Vicario in porta che ha causato l’autogol del 1-3 che per differenza reti condanna la nazionale italiana al secondo e temuto posto nel girone.

ASPETTANDO IL SORTEGGIO DI NATIONS LEAGUE

Poi con Di Lorenzo sulla destra in difesa Buongiorno al centro apparsi troppo molli nei confronti della nazionale francese mentre a sinistra se la è cavata Bastoni ultimamente sempre fra i migliori della nazionale. Centrocampo a cinque stranamente con Cambiaso sull’ala destra che per il gol merita la sufficienza poi Frattesi che che ha cercato di tenere a galla il reparto con poco successo, Locatelli al centro apparso lento e poco costruttivo con Tonali a sinistra pure lui poco concreto e Dimarco che a sinistra è sembrato meno di sostanza anche rispetto all’Inter.

Davanti a questi cinque ha giocato Barella apparso fuori condizione come uno spaesato Retegui come centravanti. Ora torneranno pure le critiche a Spalletti ma a questo siamo già abituati. Aspettiamo di vedere se il sorteggio sarà benevolo con la nostra nazionale. Il gol decisivo è stato segnato ancora da Rabiot tuttora ancora senza squadra.

(Carlo Cattaneo)