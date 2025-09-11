Gli Spareggi per Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 sono una possibilità quasi certa. Tra i possibili avversari degli azzurri Svezia e Polonia

Spareggi Italia, lo spettro dell’eliminazione Mondiale 2026

Nella giornata di oggi sono tornati in Italia tutti i giocatori che in questa settimana erano stati impegnati con le loro nazionali per le partite di qualificazione al Mondiale 2026 per mettersi a disposizione dei propri allenatori e preparare al meglio le sfide di campionato che in questo weekend li vedranno protagonisti.

Molti sono i verdetti di questa settimana con alcune qualificazioni inaspettate in giro per il mondo, altre messe ormai al sicuro ma non ancora ufficiali e importanti eliminazioni o percorsi obbligati attraverso i playoff, tra questi gli spareggi Italia sono ormai una possibilità molto concreta che preoccupa tutti i tifosi.

Gli azzurri infatti hanno una differenza reti troppo distante da quella della capolista del girone Norvegia, chè ha facilmente battuto 11-1 la Moldavia con cui la squadra al tempo di Spalletti ha strappato un difficile 2-0, e a meno di uno scivolone dei nordici contro una delle altre avversarie è impossibile che l’Italia passi come prima. Gattuso dovrebbe quindi passare dai playoff che sono già stati per due volte fatali e che tutti i tifosi italiani sperano non lo siano anche per la terza volta, portando così ad un’assenza dalla massima competizione FIFA per più di 12 anni.

Mondiali 2026: Spareggi Italia, le possibili avversarie

Gli spareggi Italia sono una realtà sempre più probabile e per questo ha senso iniziare a vedere quali potrebbero essere le avversarie degli azzurri per uno degli ultimi posti al Mondiale 2026, e per farlo bisogna studiare quelle che sono ora al secondo posto nei rispettivi gironi di qualificazione. Tra le squadre possibili ce ne sono due che evocano brutti ricordi, la Svezia e la Macedonia del Nord ma se la seconda sulla carta è un accoppiamento favorevole con la nazionale del nord non sarebbe così semplice visto che tra le sue fila ci sono giocatori di livello internazionale di cui gli azzurri non dispongono come Isak, Gyokeres ed Elanga.

Altre due possibili avversarie che potrebbero dare più problemi del previsto alla squadra di Gattuso sono poi la Polonia e la Slovacchia, la prima infatti è una squadra che da anni ormai partecipa al Mondiale e fa affidamento sullo stesso gruppo di giocatori, capitanato dal bomber Lewandowski. La seconda invece è una squadra dove non c’è un giocatore che per talento spicca più degli altri ma che è molto organizzata grazie al lavoro portato avanti da diverse stagioni dal CT italiano Francesco Calzona, visto anche due anni fa alla guida del Napoli dove era riuscito ad arginare le difficoltà della stagione post scudetto.