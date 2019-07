Italia Giappone volley Universiadi 2019/ Risultato: la solida tradizione nipponica

Italia Giappone, in diretta dal Pala Sele di Eboli, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 6 luglio per le Universiadi 2019 di Napoli: fischio d’inizio previsto per le ore 20,00. Secondo appuntamento quindi per la fase a gironi del tabellone del volley femminile nella manifestazione campana: dopo aver affrontato le americane ecco che le azzurre guidate dal ct Marco Paglialunga affronteranno un altro ostacolo importante nel gruppo come è la nazionale giapponese. Se infatti nella nostra storia l’Italia del volley femminile non ha mai registrato grandi problemi contro le nipponiche (pur avendo dato spesso vita a incontri al cardiopalma), oggi la questione potrebbe essere diversa: la squadra orientale infatti vanta una solidissima tradizione alle Universiadi ed è quindi rivale da non prendere sotto gamba fin dal primo scambio. Una annotazione per chi volesse seguire il match è che non sarà disponibile una vera e propria diretta tv di Italia Giappone, al massimo delle finestre durante i collegamenti Rai, mentre lo streaming ufficiale delle Universiadi 2019 sarà disponibile solo le per le partite della fase finale.

ITALIA GIAPPONE VOLLEY UNIVERSIADI 2019: I PRECEDENTI

Giusti poi al secondo turno della fase a gruppi, la sfida Italia Giappone di quest’oggi è un appuntamento a cui dobbiamo stare doppiamente attenti. Dopo infatti il risultato ottenuto contro gli Usa, e quanto realizzato dalle nipponiche nel loro esordio contro la Svizzera vediamo subito che la situazione nel giuro è ben critica. Ci viene in soccorso però la formula del torneo, che prevede 4 gruppi da 4 squadre ciascuna: di queste le prime due di ogni girone accederanno alla fase finale del tabellone per le Universiadi 2019 di Napoli. Accedere ai quarti però per le nostre ragazze non sarà affatto facile: la squadra di Mister Paglialunga però non è certo priva di esperienza e anzi conta alcuni nomi importanti anche della formazione Seniores di solito allenata da Mazzanti, non ultima Carlotta Cambi, giocatrice anche del club di Serie A1 di San Bernardo cuneo.

