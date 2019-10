Italia gioca in maglia verde/ Polemiche per omaggio Puma: “Noi siamo Azzurri”

Doveva essere un omaggio ai nuovi talenti azzurri da parte della Puma, ma la maglia verde dell’Italia con cui la Nazionale affronterà la gara dell’Olimpico contro la Grecia potenzialmente decisiva per la qualificazione ad Euro 2020 in programma per sabato 12 ottobre sta riscontrando più polemiche che applausi. La decisione dello sponsor tecnico di colorare di verde gli azzurri sta infatti facendo storcere il naso ai più tradizionalisti, schieratisi apertamente in opposizione a quella che viene interpretata come una pura scelta di marketing. Tra i tanti che sui social stanno lamentando questa novità anche un “insospettabile” come Bruno Vespa, che sul suo profilo Twitter ha commentato con durezza:”L’Italia gioca con la maglia verde. Bella. Ma quella azzurra è più bella. Perché è la nostra. Non si svende la storia”.

ITALIA MAGLIA VERDE PUMA “RINASCIMENTO”

Ma come si è giunti alla scelta di una maglia dell’Italia verde? Lo sponsor tecnico vuole celebrare il Rinascimento ispirandosi ai tessuti e ai colori di questo periodo che sta tornando in auge anche grazie alla riscoperta di Leonardo e altri anniversari. Una scelta determinata anche dalla volontà di celebrare la “linea verde” che sta assicurando nuova linfa alla rosa di Roberto Mancini, con ben 12 calciatori presenti a Coverciano sotto i 25 anni d’età. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, aveva commentato:”Il verde simboleggia il grande lavoro che stiamo facendo con i giovani e la Nazionale di Mancini ne è un esempio straordinario. Vogliamo celebrare il rinascimento del calcio italiano, in campo e fuori, con un simbolo che non sostituisce l’azzurro, ma lo rende ancora più luminoso”. Non tutti sembrano pensarla così…

Il kit #Rinascimento della #Nazionale 🇮🇹 celebra i nuovi talenti italiani L’articolo 👉🏻 https://t.co/Mqt1avFXG5@PUMAFootball si è ispirato alla maglia verde indossata un’unica volta durante la partita vinta 2-0 contro l’#Argentina nel 1954 all’Olimpico di #Roma.#NewWaveRises pic.twitter.com/GUpVY6L09j — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) 7 ottobre 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA