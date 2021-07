Italia ha vinto Europei 2020, meme e gif trash sui social/ E Bonucci “Inglesi ce lo…”

Al termine di Italia-Inghilterra è cominciata la festa per la vittoria della Nazionale azzurra agli Europei 2020. In parallelo è cominciata la fiera del trash, tra video clamorosi, gaffe e meme. Nella prima categoria rientra lo sfogo di Leonardo Bonucci con Giorgio Chiellini. I due difensori non sapevano di essere ripresi e soprattutto che le loro parole sarebbero state trasmesse in diretta da Rai 1: «Ce lo su***iano», ha urlato Bonucci a Chiellini. Non sono le uniche parole forti che ha usato: «Ne devono mangiare ancora di pastasciutta questi», ha ripetuto più volte. Invece davanti alle telecamere ha sfogato anche la sua rabbia: «It’s coming home». E nell’intervista post-partita alla Rai è andato giù duro contro gli inglesi: «Vedere le persone che sono andate via alla premiazione ci fa godere ancora di più».

Ma il web brulica di video trash che vedono protagonisti anche i tifosi. Come quello italiano che scivola a Wembley tra la festa italiana. C’è poi Selvaggia Lucarelli che punge Silvio Berlusconi che si stava godendo la partita degli azzurri: «La disco bunga bunga è ancora montata».

DA MEGHAN MARKLE AI MANESKIN…

Sui social c’è chi prende in giro gli inglesi: «Di regina conoscono solo i rotoloni». Calciatori Brutti ha anche lanciato una meme gallery. C’è anche chi pubblica una foto ritoccata di Meghan Markle con la bandiera italiana. C’è dunque un’altra partita ed è quella che si è giocata lontana dal campo. Dopo l’affronto dell’Inghilterra con la BBC che “ha accusato l’Italia di essere avida”, i tifosi italiani replicano a colpi di meme e gif divertenti. Non potevano mancare i Maneskin, usati per rilanciare la gioia italiana. Ma Damiano David diventa Roberto Mancini. E non è sicuramente finita, perché nelle prossime ore la gallery potrebbe arricchirsi di altre perle…

Favoriamo la clip (“nel vado ve la foste persi” cit.) pic.twitter.com/J3DES8nlKF — Matteo Grandi (@matteograndi) July 11, 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VeryInutilPeople (@veryinutilpeople.it)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angelo Pintus (@pintus21may)

A friend sent this meme from Italia and I am into it. pic.twitter.com/OomXRaXbRt — BoricuaBarcelonina (@boribarcelonina) July 11, 2021





