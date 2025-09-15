Gli italiani di Webuild costruiscono in Etiopia una grande diga sul Nilo invisa a Egitto e Sudan. Ma che per il nostro Paese è un’opportunità importante

Lo scorso 9 settembre è stata ufficialmente inaugurata in Etiopia la GERD (Grand Ethiopian Renaissance Dam), la cui costruzione è iniziata nel 2011 e che è attualmente la più grande diga idroelettrica in Africa. La potenza idroelettrica installata, pari a 5150 MW, la pone attualmente al 17esimo posto a livello mondiale. È costituita da due dighe, di cui la principale è lunga 1800 metri e alta 170 metri.

La costruzione di questa diga sul Nilo Azzurro ha visto come protagonista l’italiana Webuild, già Salini Impregilo, che opera da settant’anni nel Paese e che ha attualmente in corso la costruzione della diga di Koysha, che sarà per grandezza la seconda in Etiopia dopo la GERD.

La costruzione di quest’ultima ha impegnato nel corso del tempo 25mila lavoratori, dato luogo alla costruzione di una serie di struttura parallele, come due ponti sul Nilo Azzurro, e una serie di servizi per i lavoratori, tra cui una infrastruttura sanitaria ora passata al governo etiope.

Il costo della diga si stima attorno ai 4 miliardi di euro, che sono stati forniti dallo Stato e dai cittadini etiopi, con la sottoscrizione di specifiche obbligazioni e con donazioni dirette. È questo un altro elemento molto significativo, perché attorno alla costruzione della diga si è manifestata la sorprendente unità di un popolo, come quello etiope, sconvolto da lunghi anni di lotte intestine.

Tuttavia, la diga è alla base di consistenti contrasti con Stati vicini, il Sudan e l’Egitto, preoccupati che la GERD diminuisca l’afflusso di acqua dal Nilo, essenziale per i due Paesi. In particolare per l’Egitto, che dal Nilo riceve circa il 90% del suo fabbisogno di acqua e che teme conseguenze negative per la sua diga di Assuan, in funzione dal 1970 e con una potenza installata di 2100 MW.

Pur essendovi arrivati vicini, fortunatamente i contrasti non sono sfociati in interventi armati, in una regione già molto esposta a conflitti interni o tra Stati, limitandosi a scontri diplomatici. In occasione dell’inaugurazione, il governo etiope ha di nuovo riaffermato la disponibilità ad accordi con il Sudan e l’Egitto, cercando di evidenziare i benefici che possono arrivare anche ai due Stati situati a sud della diga.

Tuttavia, in concomitanza con l’inaugurazione, il Cairo ha inviato una lettera al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, definendo la costruzione della diga una violazione del diritto internazionale.

La GERD porterà a raddoppiare l’energia elettrica a disposizione dell’Etiopia ed è previsto che una parte venga esportata a beneficio dei Paesi circostanti. Il problema è ora l’attivazione dei canali attraverso i quali l’elettricità prodotta potrà arrivare a chi ne ha necessità.

Circa la metà della popolazione dell’Etiopia non ha accesso all’energia elettrica, con gravi disagi e forti problemi di inquinamento provocati dalle fonti di energia attualmente impiegate. Si stima, infatti, che la GERD potrà consentire anche la riduzione di 1,3 milioni di tonnellate/anno di emissioni di CO2.

Come detto, perché si ottengano questi risultati occorre che vengano realizzate le reti di distribuzione e i necessari collegamenti; per questo occorrerà tempo e, infatti, il governo etiope prevede il 2030 come data nella quale il 90% della popolazione avrà accesso alla energia elettrica. A quanto pare, la Cina si sta già interessando a questi promettenti sviluppi.

L’Etiopia riveste un notevole interesse per l’Italia e non solo per ragioni storiche, peraltro controverse. Il Paese gioca un ruolo importante nel Piano Mattei per l’Africa e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo una precedente visita nel 2023, vi è tornata lo scorso luglio come copresidente del terzo Vertice Onu sui Sistemi Alimentari. In questa occasione ha visitato un’altra importante opera, il recupero del lago Boye, cui l’Italia ha partecipato con un investimento di 25 milioni di euro. Un’opera che ha già creato diverse migliaia di posti di lavoro.

In questa occasione è stato firmato un memorandum di intesa per rafforzare la cooperazione nei settori chiave dell’agricoltura, della pesca e della trasformazione alimentare.

