Italia in finale Europei 2020/ Data partita e avversaria: Inghilterra o Danimarca?

Chi sarà l’avversaria dell’Italia nella finale degli Europei 2020? Gli azzurri hanno centrato il grande obiettivo: battuta anche la Spagna ai calci di rigore, sono all’ultimo atto del torneo continentale contro pronostico (o forse no, ma ci arriveremo) e ora aspettano il nome della loro ultima sfidante, quella che si frappone tra loro e una vittoria che sarebbe comunque incredibile, perché arriverebbe a nemmeno quattro anni da quel sanguinoso playoff che ci aveva fatto fuori dal Mondiale. Sarà Inghilterra o Danimarca: naturalmente la speranza è che sia la nazionale scandinava la nostra avversaria nella finale degli Europei 2020.

Tuttavia, giunti a questo punto, il gruppo di Roberto Mancini ha dimostrato di saper battere chiunque e dunque non deve temere nessun nome, anche se i tre leoni fanno più paura la Danimarca è la classica favola pronta a diventare realtà, magari non in maniera così clamorosa come nel 1992 ma certamente, anche qui, attesa sostanzialmente da nessuno. Adesso si tratta di aspettare: l’Italia ha giocato la prima semifinale e pur soffrendo con Morata che aveva pareggiato il vantaggio di Chiesa, ai rigori ha sbagliato per prima con Locatelli ma poi ha sfruttato l’errore di Dani Olmo e la parata di Donnarumma su Morata. Jorginho ha sancito l’ingresso dell’Italia in finale, il nome della sua avversaria nella finale degli Europei 2020 arriverà soltanto mercoledì sera quando verrà disputata la seconda sfida, appunto Inghilterra Danimarca.

INGHILTERRA O DANIMARCA, AVVERSARIA ITALIA FINALE EUROPEI 2020

Inghilterra o Danimarca come avversaria nella finale degli Europei 2020: i tre leoni sono arrivati alla semifinale senza subire gol ma segnandone “solo” 8 (4 di questi all’Ucraina), dunque offensivamente faticano e questo potrebbe essere un fattore contro la difesa azzurra, che ha invece mostrato grande compattezza. In più la nazionale inglese ha il vantaggio di giocare in casa questa Final Four, e l’hashtag #itscominghome utilizzato per la campagna negli Europei 2020 fa ben capire quale sia il senso di urgenza ed entusiasmo per un’Inghilterra che ha vinto solo il Mondiale casalingo lontano ormai 55 anni, e che pur avendo quasi sempre squadre fortissime ha fatto flop. Battuta la Germania però c’è la sensazione che psicologicamente le cose possano essere cambiate; dal canto suo la Danimarca è arrivata alla semifinale degli Europei 2020 perdendo le prime due partite, qualificandosi tra le migliori terze per differenza reti e dopo aver vissuto il dramma di Christian Eriksen; ora gli scandinavi hanno svoltato, Kasper Hjulmand ha trovato la quadratura del cerchio e la nazionale gioca senza pressioni, sapendo di aver già fatto più di quanto ci si aspettasse ma anche con il precedente già citato a far sognare i suoi sostenitori e un intero popolo. Chiaramente per i valori sul campo l’Inghilterra, nella finale degli Europei 2020, sarebbe un’avversaria più temibile ma, per come è andato il torneo, possiamo ben dire che siano gli altri a dover aver paura dell’Italia…

