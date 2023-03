Italia Inghilterra, critiche e ironie sugli inni/ Gigi D’Alessio e Ellynora nel caos!

Italia Inghilterra è terminata 1-2, non una grande serata per la nazionale allenata da Roberto Mancini. La compagine di Southgate è riuscita ad avere la meglio nella sfida dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli: il gol di Retegui non è bastato a rimontare il doppio vantaggio firmato da Rice e Kane. Ma sui social network non si è parlato solo della sfida sul rettangolo verde: gli inni nazionali hanno sollevato il polverone!

Il primo a essere intonato è stato l’inno dell’Inghilterra, cantato dall’artista e dj Ellynora. L’italo-americana ha interpretato “God Save the King” ma la sua performance è stata aspramente criticata dal popolo inglese: Ellynora, infatti, ha mancato la nota di apertura. Un errore clamoroso che non è passato inosservato neanche tra i calciatori, sorpresi dalla gaffe dell’artista, visibilmente imbarazzata e in difficoltà per il compito assegnatole.

Italia Inghilterra, critiche e ironie sugli inni

Ma Ellynora può consolarsi, non è stata l’unica artista criticata della serata. Anche Gigi D’Alessio, accompagnato da Clementino, ha preso la sua dose di giudizi negativi sui social network. La versione moderna, pop e vicina al neomelodico dell’inno di Mameli ha contrariato la stragrande maggioranza del popolo del web. Rabbia ma anche tante ironie, ecco una carrellata di commenti comparsi su Twitter: “Trovo giusto aver fatto cantare l’inno a Gigi D’Alessio, sarebbe stato molto più amaro uscire con la sensazione che l’#Italia fosse stata la cosa peggiore della serata”, “Gigi D’Alessio e Clementino cantano l’inno nazionale. Ci meritiamo di non qualificarci agli europei!”, “Peggio di un insulto l’inno di Mameli cantato da Gigi D’Alessio, per giunta con una mano in tasca. E lasciamo perdere il ritmo, ma l’hanno scambiato per una tarantella?”.

