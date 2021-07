Italia Inghilterra diretta streaming video Raiplay/ Europei a Casa The Jackal: ospiti

COME SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING LA FINALE ITALIA INGHILTERRA MA IN UN “MODO ALTERNATIVO”

Gli Europei secondo i The Jackal: atto finale, in tutti i sensi. Infatti uno degli appuntamenti più originali e certamente inediti dell’estate 2021 arriva al termine dato che questa sera gli Azzurri di Roberto Mancini affronteranno l’Inghilterra nella finale degli Europei a Wembley e per gli appassionati di calcio che non vogliano seguirla dalla telecronaca Rai o Sky e per il pubblico più giovane dei social l’alternativa è “Europei a casa The Jackal”, format in diretta streaming video sul sito di RaiPlay in cui il noto collettivo comico partenopeo nato nel 2005 commenta le gare della Nazionale dal classico divano e in compagnia di uno o più ospiti speciali.

Insomma, un po’ come faceva la Gialappa’s Band a suo tempo, tra radio e televisione, pur senza arrivare a quelle vette, i The Jackal hanno seguito la cavalcata degli Azzurri a partire dal girone di qualificazione fino alla finale e questa sera l’appuntamento sarà ancora una volta a partire dalle ore 20.40 sulla piattaforma streaming di RaiPlay del servizio pubblico: come recita la pagina dedicata allo stesso programma, più che una telecronaca commentata è “un ritrovo di amici, il classico appuntamento in occasione delle partite importanti, con chi segue il calcio, con chi non ne capisce nulla, chi viene solo per stare in compagnia, con un occhio alla partita e uno ai social”. Infatti oltre alla comicità del gruppo napoletano, a fare da corredo alle gare anche i salaci commenti dei più celebri ‘tuitteri’ oltre che i trend che nascono spontaneamente durante le partite.

“EUROPEI A CASA THE JACKAL”: GLI OSPITI PER LA GARA CON L’INGHILTERRA

Ma cosa bolle in pentola per l’ultima diretta streaming video di “Europei a casa The Jackal” (a questo link lo streaming sul sito) in onda questa sera dal CPTV di Napoli? Se l’ultima volta, in occasione della semifinale con la Spagna di Luis Enrique, al commento tecnico dell’ex calciatrice Carolina Morace e qui in veste di opinionista si era aggiunta la presenza sempre piena di verve di Valerio Lundini e Maccio Capatonda, questa volta a fare compagnia ad Aurora, Ciro, Fabio, Simone, Alfredo, Claudia e Fru ci saranno a soffrire con loro Lodo Guenzi e Bebo Guidetti de Lo Stato Sociale, e anche un altro volto noto della comicità partenopea, ovvero Francesco Paolantoni.

Il format, lo ricordiamo, si è rivelato un grande successo per RaiPlay: l’intuizione degli autori è stata premiata ad esempio lo scorso martedì 6 quando la puntata andata in onda in occasione della gara con la Spagna ha avuto 156mila visualizzazioni circa (oltre 165mila legitimate streams) e una media di spettatori che il sito di FanPage riporta pari a 16.350 unità. Un trend crescente rispetto alle altre sfide a eliminazione diretta degli Azzurri contro Austria e Belgio e che potrebbe vedere il format fare il botto anche stavolta per la finale con l’Inghilterra: vedremo se tra la presenza e il collegamento di alcuni degli ospiti sopra citati anche stavolta i The Jackal, al pari dei ragazzini di Mancini, faranno centro…



