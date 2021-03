ITALIA, LA LISTA CONVOCATI DI MANCINI/ Nazionale, i nomi per Nord Irlanda e Bulgaria

MANCINI DIRAMA LA LISTA CONVOCATI ITALIA PER LE PROSSIME AMICHEVOLI

L’Italia di Roberto Mancini tornerà presto in campo per le partite delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Per questo il commissario tecnico della Nazionale ha diramato la lista dei 38 giocatori convocati per le prime tre gare, quelle contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Non mancano le novità: la prima è rappresentata dalla convocazione di Rafael Toloi, all’esordio con la maglia azzurra insieme a Matteo Ricci dello Spezia. Ma la risposta di quest’ultimo e dei calciatori Stefano Sensi, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, tutti e tre dell’Inter, è subordinata alle disposizioni delle autorità sanitarie competenti, in quanto sono attualmente sottoposti a misure sanitarie restrittive. Lo ha sottolineato la Figc nel comunicato con cui ha ufficializzato le scelte di Mancini. A proposito di novità, ci sarà anche Daniele De Rossi, ma in una veste inedita. L’ex centrocampista, campione del Mondo nel 2006 e vice campione d’Europa nel 2012, è entrato a far parte dello staff di Mancini nella veste di assistente tecnico.

CONVOCATI ITALIA, LE SFIDE DELLA NAZIONALE DI MANCINI CON IRLANDA DEL NORD E BULGARIA

La Nazionale azzurra si ritroverà nella serata di domenica 21 marzo a Coverciano, dove si allenerà sui campi del Centro Tecnico Federale fino a mercoledì 24, quando è poi previsto il trasferimento a Parma. L’Italia resterà anche il giorno dopo la partita con l’Irlanda del Nord. Da Parma, infatti, partirà poi sabato 27 marzo per Sofia, dove affronterà la Bulgaria. Due giorni dopo l’ultimo trasferimento verso Vilnius per il match contro la Lituania. L’Italia tornerà in campo con il lutto al braccio per ricordare i quattro ex calciatori azzurri scomparsi negli ultimi mesi: Pietro Anastasi, Mauro Bellugi, Pierino Prati e Paolo Rossi. Inoltre, prima della partita è previsto un momento di raccoglimento nel quale verrà proiettato allo stadio un video ricordo degli azzurri, che poi verranno celebrati anche nella grafica virtuale che sarà visibile per i telespettatori. A completare gli allestimenti una bandiera tricolore esposta in Curva Nord. L’altra novità è rappresentata dall’uso della Goal Line Technology.

ITALIA, LA LISTA DEI CONVOCATI IN NAZIONALE DI MANCINI

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Torino), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Matteo Ricci (Spezia), Stefano Sensi (Inter), Roberto Soriano (Bologna), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Paris Saint Germain).



