É stato appena pubblicato il risultato del 4° trimestre in riferimento ai dati ISTAT della panoramica in Italia riguardante la condizione economica dei nucleo familiari. In breve, i contribuenti hanno sempre più tasse da dover versare, e nonostante l’interesse a risparmiare soldi, il loro potere d’acquisto è sempre più “debole”.

Al momento il sistema economico del Bel Paese è in una fase di declino e di incertezza. Riducendo il potere d’acquisto, anche l’economia circolare è scarsa. É proprio per questo motivo che ci si domanda la sostenibilità nel medio e lungo periodo di tale modello.

Lo scenario complesso elaborato grazie ai dati ISTAT dell’Italia

Il 4° trimestre risalente all’anno scorso, ha dimostrato come i dati ISTAT sulla condizione finanziaria dei cittadini in Italia sia allarmante. Gli italiani rischiano l’impoverimento, a causa delle tasse esorbitanti da dover pagare e delle inidonee possibilità di poter accumulare del capitale per risparmiare.

Il pressing fiscale è in aumento di oltre il 50%, mentre il potere di acquisto scende dello 0,1%, per poi trovare uno spiraglio di “leggerezza” da quest’anno, con un rialzo attestato a circa il 2%. Ad aver causato delle criticità nel sistema economico italiano, sono stati indubbiamente gli aumenti dei prezzi e l’elevata inflazione dei periodi precedenti.

A far tirare un sospiro di sollievo è la propensione al risparmio. Nonostante le difficoltà oggettive ad accantonare denaro, sembrerebbe che – soprattutto post pandemia – le famiglie italiane abbiano una maggior e miglior prudenza a preservare capitale.

Le perplessità delle aziende

I dati rilevati e rivelati dall’ISTAT dimostrano un calo dei profitti delle imprese. La riduzione ha registrato un ribasso di poco più del 42%, influendo prevalentemente le società catalogate come “non finanziarie”.

Nonostante il trend dei profitti al ribasso, gli investimenti sono aumentati di poco più del 22%, colmando e contenendo le criticità sui ricavi e dimostrando un segnale positivo all’interno della produttività aziendale.

AP più ricche

Per la prima volta e oramai da ben 5 anni, a partire dal 4° trimestre ISTAT del 2019 fino allo scorso anno, i conti delle Amministrazioni Pubbliche tornano a fiorire. Il rapporto tra i ricavi e le spese affrontate è nettamente positivo.

La conclusione dev’essere a favore delle famiglie italiane, che necessitano di aumentare il potere d’acquisto e ridurre ad esempio, il pressing causato dall’aumento delle tasse da versare.