Italia Loves Romagna – Concerto per l’Emilia Romagna/ Diretta e scaletta: da Emma a Zucchero

Italia Loves Romagna: anticipazioni e diretta del concerto per l’Emilia Romagna

Sabato 24 giugno, in prima serata, Raiuno trasmette Italia Loves Romagna, il concerto per l’Emilia Romagna organizzato con uno scopo benefico. Dopo la terribile alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna distruggendo case e posti di lavoro, tanti artisti del mondo dello spettacolo hanno deciso di riunirsi per regalare non solo un momento di gioia ad una terra che sta vivendo un momento particolarmente difficile, ma anche per aiutarla concretamente raccogliendo fondi necessari per la ricostruzione di case, strade e di tutto ciò che è stato distrutto dall’acqua.

Alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo), a partire dalle 20.30, tanti big della musica italiana, si alterneranno sul palco regalando al pubblico le canzoni più belle del proprio repertorio sperando di raccogliere una cifra alta per aiutare l’Emilia Romagna. La campagna fondi, aperta il 22 giugno, si concluderà il 5 luglio. E’ possibile donare, inviando un SMS o facendo una chiamata da rete fissa al numero 45538. E’ possibile donare anche sul sito: www.antoniano.it; sul sito di Intesa Sanpaolo con bonifico bancario.

La scaletta dei cantanti di Italia Loves Romagna

Sono tanti gli artisti della musica italiana che hanno deciso di essere sul palco di Italia Loves Romagna per regalare un sorriso all’Emilia Romagna e per contribuire alla raccolta fondi. Sul palco, nel corso della serata, saliranno i nomi più amati dai giovani, ma anche quelli che, da anni, hanno regalato brani indimenticabili al pubblico. Ecco la scaletta non in ordine di uscire.

Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama + Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. Prevista, inoltre, la partecipazione straordinaria di Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello, Francesca Fagnani.

Come vedere in diretta tv e in streming il concerto Italia Loves Romagna

Come abbiamo già spiegato, il concerto per l’Emilia Romagna “Italia Loves Romagna” può essere visto in diretta televisiva su Raiuno a partire dalle 20.30, subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1. Come per tutti i programmi Rai, anche il concerto per l’Emilia Romagna può essere visto in diretta streaming.

Per seguire in streaming l’evento basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per smartphone, tablet e smart tv.











