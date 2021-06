ITALIA, MANCINI: I NOMI DEI CONVOCATI IN NAZIONALE/ Lista completa degli Europei 2021

Roberto Mancini ha svelato la lista con i nomi dei 26 convocati per gli europei, che prenderanno il via il prossimo 11 giugno, in diretta su Rai 1, ospite assieme ai suoi calciatori nella “Notte Azzurra” presentata da Amadeus. L’Italia disputerà allo stadio Olimpico di Roma la partita inaugurale contro la Turchia. Ci sono comunque tutti i protagonisti della cavalcata che ha portato l’Italia ad ottenere la qualificazione all’Europeo (spostato di un anno a causa della pandemia ma che manterrà ancora la dicitura di Euro 2020) con un percorso netto di sole vittorie. Poche sorprese con l’esclusione “eccellente” che è stata quella di Moise Kean, che nonostante una stagione con acuti importanti col Paris Saint Germain non ha convinto il CT nell’opaca prova contro San Marino. Al suo posto confermato Matteo Politano: nella batteria d’attaccanti come è ovvio ci sono sia Ciro Immobile sia Andrea Belotti, in porta le riserve di Donnarumma saranno Meret e Sirigu, con Cragno che era già stato avvertito dell’esclusione. L’elenco andrà ora consegnato ufficialmente entro la mezzanotte di oggi, con i giocatori infortunati che potranno comunque essere eventualmente sostituiti fino al prossimo 10 giugno.

EUROPEI, I NOMI DEI CONVOCATI DI ROBERTO MANCINI

Ecco dunque la lista dei convocati completa: 28 nomi che si ridurranno ufficialmente a 26, con due “riserve” che faranno comunque parte del gruppo dando la loro disponibilità a tutti gli effetti per gli Europei.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta), Emerson Palmieri (Chelsea), Giorgio Chiellini (Juventus)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Brayan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Jorginho (Chelsea)

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli)

