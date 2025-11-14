Gli effetti del calo demografico in Italia saranno devastanti: nel 2050 ci saranno più 80enni che bambini di un anno. Occorre una svolta

Da certi punti di vista, l’Italia è in declino. Lo è dal punto di vista demografico, per certi aspetti del mercato del lavoro e per alcune disparità sociali. Non lo è da numerosi altri punti di vista che si compenetrano con quelli detti: tra gli altri, il benessere economico e sociale complessivo, la crescente solidarietà interpersonale, il ruolo dell’Italia nelle relazioni internazionali.

Chiariamo l’intreccio tra questi aspetti con alcune statistiche che possono aiutare a ipotizzare il futuro del Paese tra 25 anni, il prossimo quarto di secolo.

Il declino più evidente è quello demografico. In Italia nascono sempre meno bambini. Siamo nettamente sotto i 400mila nati per anno e non c’è speranza di risalire la china, a meno che non cambino radicalmente gli atteggiamenti delle italiane e degli italiani.

Infatti, la stima del tasso di fecondità (ossia, il numero medio di figli per donna) è scesa a 1,11 nel 2024 e, se le motivazioni a (non) generare permangono, scenderà ancora, come è percepibile dal trend dei punti blu nella Figura 1.

Mostra un trend negativo anche la propensione alla fecondità delle donne straniere in Italia: nella Figura 1 è rappresentata dalla serie di punti rossi, che sono quasi paralleli a quelli blu, anche se restano su livelli più alti. Ciò indica che, nel nostro Paese, ci sono ostacoli alla fecondità. Inoltre, per intuire in quanti casi l’avere un figlio sia una scelta consapevole, le statistiche dicono che nel 2024 il 42% dei figli è nato fuori dal matrimonio o da stabile convivenza.

Figura 1. Tasso di fecondità in Italia, anni 1998-2024 (Fonte: elaborazione di dati Istat)

Il tasso di fecondità delle donne italiane è uno dei più bassi del pianeta. Secondo alcuni dipende dalla carenza di asili nido. In verità, quanto a servizi per l’infanzia, l’Italia non è al livello di altre nazioni, come ad esempio la Francia, dove ogni nuovo nato è un figlio da amare per i genitori, ma anche un nuovo francese di cui lo Stato non solo si prende la massima cura, ma per cui coccola le famiglie.

D’altra parte, in Italia si chiudono di continuo classi nelle scuole: i dirigenti scolastici sono preoccupati per l’esubero di insegnanti, non per la carenza di banchi o di aule.

Pertanto, la bassa natalità dipende da fattori socio-culturali. Con riferimento alla popolazione, sono l’edonismo e l’individualismo i fattori che limitano il desiderio di avere figli. Fare figli è impegnativo sul piano personale, provoca smagliature, rende difficile viaggiare e uscire la sera, obbliga a pensare ad un futuro con una pluralità di incognite, invece che solo alle proprie.

Un altro fattore demografico è l’invecchiamento della popolazione. Naturalmente, si tratta di un minus dal punto di vista estetico e da quello sanitario, ma l’allungamento della vita in buona salute è senza dubbio un plus delle scoperte medico-sanitarie e dello stile di vita della gente.

In Italia, la speranza di vita nel 2024 è di 83,4 anni e, seppure lentamente (era di 81,8 anni nel 2000), cresce nel tempo. C’è chi, sovrappensiero, abbina l’invecchiamento al declino demografico, come se la nascita di pochi bambini invecchiasse chi è avanti negli anni; invece, l’allungamento della speranza di vita resta un aspetto tra i più positivi del nostro tempo, come diremo ancor meglio nel seguito.

Il declino demografico riduce la forza lavoro. Ogni anno, in Italia, ci sarebbe lavoro per circa 100mila persone in più di quelle che lo trovano. Non basta l’immigrazione per compensare questa carenza, così molti posti di lavoro restano scoperti, limitando così lo sviluppo economico del Paese.

È difficile trovare persone che vogliono lavorare nell’agroalimentare, è quasi impossibile reclutare artigiani. Mancano non solo braccia; mancano ingegneri, informatici, infermieri, medici e altri professionisti di elevata qualificazione. In Italia, ma la cosa non è diversa in tutta l’Europa, si fa fatica a convincere i giovani – e molto di più le giovani – a formarsi nelle cosiddette STEM, cioè nelle discipline tecnico-scientifiche. Non serve aggiungere che professionisti e tecnici sono ricercati nel mercato del lavoro e sono tra i lavoratori meglio pagati.

In posizione speculare rispetto all’offerta di lavoro delle imprese stanno i giovani che non lavorano né cercano lavoro dopo gli studi, i cosiddetti NEET (Not in Education, Employment or Training). Anche se il fenomeno è in netto regresso dopo le restrizioni poste al reddito di cittadinanza, restano centinaia di migliaia i giovani che, non riuscendo a trovare la propria nicchia professionale, non cercano lavoro.

Conviene aspettare un altro paio d’anni, finché la componente opportunistica dei NEET italiani si ridurrà ancor più, così da poter capire quanta parte del fenomeno dipende da mancati coordinamenti tra il mondo della formazione e quello del lavoro reale e quanta, invece, indichi che per tante persone – giovani e meno giovani – il concetto di lavoro come contributo individuale alla società sta scemando.

Un aspetto che la pandemia ha reso più evidente e che ha raggiunto livelli critici è il disagio giovanile. Da secoli, ogni generazione che sta per entrare nell’età adulta ha manifestato forme di disagio, con fratture tra generazioni e rabbia indistinta. La generazione che oggi è a ridosso dell’età adulta mostra non solo la fisiologica “rabbia”, ma anche propensione all’uso della violenza nei rapporti con gli altri, abuso di alcool e droghe e profonda difficoltà a immaginare il proprio futuro.

Soprattutto quest’ultimo aspetto provoca in molti giovani ansie e depressione. Una ricerca svolta nel 2024 su un campione di giovani italiani (età 18-34 anni) ha contato un 18% di gravemente depressi. “Gravemente” significa che sarebbero necessari interventi clinici. Stime di analogo livello sono riportate in studi svolti sui giovani di altri Paesi occidentali. In definitiva, non solo i giovani sono pochi, ma sono anche mentalmente bloccati nel passaggio alla vita adulta.

A dispetto delle negatività sopra descritte, l’Italia è uno dei Paesi con la maggiore propensione al risparmio. Il risparmio medio è di 83mila euro per famiglia, la ricchezza finanziaria totale per famiglia (inclusi immobili e investimenti) è quasi tripla. Il potere economico dell’Italia è, quindi, nelle mani delle famiglie. Se si va a vedere chi ne possiede di più, si nota che il maggiore potere economico in Italia lo ha chi è più avanti con l’età.

Non solo. Il vero stato sociale (il cosiddetto welfare) in Italia è, per buona parte, formato da nonne e nonni, i quali non solo hanno fatto in modo da garantirsi un ombrello protettivo (il 77% degli italiani è proprietario o usufruttario della propria abitazione), ma sono anche in grado di badare ai nipoti in assenza dei genitori che lavorano. Ci sono anche nonni che raggiungono i nipoti all’estero facendo del pendolarismo in aereo.

In Italia, quindi, i vecchi non solo sono tanti, ma – con ovvie eccezioni – sono anche più benestanti della media e fanno da sponda alla famiglia allargata. Pur avendo davanti un orizzonte temporale più ridotto delle persone più giovani, agiscono come ha loro insegnato la vita, concretamente e in una prospettiva strategica.

Possono aiutare a capire l’atteggiamento degli anziani le ricerche svolte alla fine di quell’esperienza traumatica che è stata la pandemia, la quale non ha generato – se non in minima misura – negli anziani le ansie e le depressioni che stanno disturbando la psiche dei giovani e degli adulti delle età di mezzo, e quindi sono stati i primi a capire che la pandemia era uno dei tanti shock sociali che possono verificarsi nella vita e, con consolidata resilienza, sono stati i primi a vivere normalmente a pandemia conclusa.

Cerchiamo ora di immaginare come sarà l’Italia verso il 2050, quando l’attuale generazione di vecchi sarà fuori combattimento o quasi. Il ruolo della nostra nazione nel contesto delle altre non può che ridursi. Diminuirà in relativo poiché tutti gli altri Stati europei, e ancor più quelli extraeuropei (USA, Cina, India, Russia, Regno Unito), hanno intuito per tempo i rischi connessi alla denatalità e hanno promosso la crescita o, per lo meno, il mantenimento di una costante natalità e un ricambio generazionale equilibrato.

Le stime dell’Istat per il 2050 sono di un calo della popolazione italiana dagli attuali 59 a probabilmente 54 milioni. La forza lavoro (per convenzione, è l’età 15-64 ma, come si sa, l’uscita dal lavoro è già stata ritardata) passerà dall’attuale 63,5% al 54,3% della popolazione. I bambini in età da 0 a 14 anni saranno solo l’11,2% del totale e gli anziani cresceranno, invece, fino al 34-35%.

Pertanto, la distribuzione della popolazione per classe d’età, che venti anni fa aveva la forma di piramide, sembrerà quasi una piramide rovesciata: può aiutare a capire lo sbilanciamento il fatto che, probabilmente, nel 2050 in Italia vi saranno molti più ottantenni che bambini di un anno (Figura 2).

Figura 2. Piramide delle età al 2050 (Fonte: AI-Google su base di dati Istat)

Di conseguenza, il rapporto tra chi produrrà e chi vivrà dei prodotti del lavoro sarà ancora più sbilanciato di quanto non sia oggi. Diventerà quasi obbligatorio sia posticipare ulteriormente l’uscita dal lavoro per tutti, sia favorire prassi di mantenimento in servizio di persone abili che hanno età superiori al limite pensionabile.

La situazione economica generale del 2050 potrebbe essere non molto diversa da quella odierna. In Italia, infatti, la ricchezza resterà in mano alle famiglie. Inoltre, le imprese individuali o familiari sono più di un milione e, quantunque si noti nel tempo una lieve tendenza alla concentrazione dal capitale delle imprese e alla parallela riduzione del numero di micro-imprese, la grande massa delle imprese italiane resterà di ridottissime dimensioni e con un capitale di tipo famigliare.

È scontato che nel prossimo quarto di secolo accadranno altri gravi shock sociali ed economici; tuttavia gli italiani hanno dimostrato di poterli metabolizzare come hanno fatto nel precedente quarto, ossia pagando qualche costo sociale ma con resilienza.

Giova, infine, considerare che, alla diminuzione della popolazione, con buona probabilità, non corrisponderà una diminuzione delle famiglie, poiché negli anni si è osservata una costante diminuzione del numero medio di persone per famiglia e un aumento del numero di famiglie individuali.

In definitiva, i nostri ragionamenti portano a prevedere che, nel 2050, il lavoro non mancherà, esattamente come oggi, ma la forza lavoro includerà vari milioni di immigrati e vari milioni di quelli che oggi si considerano vecchi. Inoltre, la famiglia come corpo sociale stabilizzante del Paese sarà ancor più in crisi. La politica lungimirante sarà quella in grado di preparare il terreno culturale e sociale per questi importanti cambiamenti strutturali.

