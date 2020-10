ITALIA, NOMI CONVOCATI NAZIONALE DI MANCINI/ Tornano Ogbonna e Kean, novità Silvestri

ITALIA, CONVOCATI NAZIONALE: TORNA ANCHE BERARDI!

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di calcio, Roberto Mancini, per le prossime sfide dell’Italia tra UEFA Nations League e amichevole con la Moldavia ha convocato 34 calciatori. La novità è il portiere del Verona Marco Silvestri, ma anche qualche ritorno dopo molto tempo, come quello di Manuel Lazzari. L’esterno destro della Lazio non veniva preso in considerazione per la maglia azzurra dal settembre 2018, così come dal novembre dello stesso anno non veniva convocato Domenico Berardi, fantasista del Sassuolo che negli ultimi due anni ha dovuto spesso rinunciare alla Nazionale per problemi fisici. Torna anche Moise Kean e soprattutto Angelo Ogbonna, che addirittura mancava dalla Nazionale dal marzo 2018. Il centrale del West Ham può dunque sfruttare una nuova chance. Per motivi precauzionali, Mancini non ha chiamato giocatori del Napoli: dopo due tamponi i calciatori del club partenopeo, con l’eccezione di Zielinski, sono comunque risultati negativi dopo la partita col Genoa che ha fatto registrare ben 14 tesserati positivi tra le fila dei Grifoni, a loro volta ovviamente esclusi dalle convocazioni. Il centrocampista del Milan Tonali e il difensore dell’Inter Bastoni non fanno invece parte dell’elenco poiché affronteranno le sfide della Nazionale Under 21 per le qualificazioni europee contro Islanda e Repubblica d’Irlanda

I NOMI CONVOCATI DI MANCINI: ITALIA, L’ELENCO COMPLETO

Questo l’elenco dei nomi dei convocati di Roberto Mancini per le sfide dell’Italia contro Moldavia (mercoledì 7 ottobre allo stadio Franchi di Firenze), Polonia (domenica 11 ottobre alla Energa Arena di Danzica) e Olanda (mercoledì 14 ottobre al Gewiss Stadium di Bergamo).

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Marco Silvestri (Hellas Verona), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Angelo Obinze Ogbonna (West Ham United), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).



