ITALIA NORVEGIA U21, PROBABILI FORMAZIONI/ Quote, Marco Carnesecchi sfida Erik Botheim (28 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA NORVEGIA U21: IL DUELLO

Nelle probabili formazioni di Italia Norvegia U21, mettiamo adesso a confronto il nostro portiere con due giocatori dell’attacco scandinavo che militano nel campionato italiano. Marco Carnesecchi, nato il 1° luglio 2000 a Rimini, è di proprietà dell’Atalanta ma in questo campionato ha giocato fra i pali della Cremonese per fare esperienza in Serie A. Nel mese di marzo è stato convocato da Roberto Mancini per la Nazionale maggiore, ma in occasione degli Europei è tornato a parare per l’Under 21, sognando titolo e Olimpiadi. Lo sfiderà innanzitutto Erik Botheim, centravanti nato a Oslo il 10 gennaio 2000, capitano della Norvegia Under 21 che gioca per la Salernitana, anche se il suo primo campionato in Serie A non è stato facile.

Un gol e tre assist in 28 presenze per Botheim, anche se quasi tutte sono stati spezzoni, tanto che l’attaccante norvegese ha giocato solamente 856 minuti in campionato. Ecco poi Emil Konradsen Ceide, nato a Finnsnes il 3 settembre 2001 da padre haitiano e madre norvegese, arrivato da noi nel gennaio 2022 per giocare nel Sassuolo: per Ceide due assist in 19 presenze in campionato, ma con appena 504 minuti giocati, in compenso ha segnato contro la Francia, anche se il suo gol non è bastato ad evitare la sconfitta per la Norvegia Under 21. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA NORVEGIA U21: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Italia Norvegia U21 perché naturalmente le mosse di Paolo Nicolato e del suo collega Leif Gunnar Smerud saranno molto importanti in vista della partita di stasera a Cluj (Romania), che sarà decisiva per le sorti degli Azzurrini nell’ultima giornata del girone D degli Europei Under 21 2023, che naturalmente ci dirà se potremo continuare il nostro cammino puntando ad arrivare fino in fondo nel torneo e anche qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia infatti ha esordito con una beffarda e forse immeritata sconfitta nella partita contro la Francia, fortemente condizionata da decisioni arbitrali a senso unico, poi ha raddrizzato la situazione vincendo contro la Svizzera.

Adesso serve l’ultimo sforzo per passare il girone e sulla carta il calendario potrebbe darci una mano, dal momento che i nostri avversari della Norvegia Under 21 hanno perso entrambe le partite precedenti, disputate naturalmente contro Svizzera prima e Francia poi. In base alle combinazioni di risultati si potrebbe anche essere eliminati con 6 punti oppure di contro qualificarsi con 3, per cui anche gli scandinavi conservano una piccola speranza e il quadro della situazione resta intricato, per cui sarà determinante vincere per mettersi in una posizione che dovrebbe essere sufficiente. Tutto questo premesso, andiamo allora adesso a presentare tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Italia Norvegia U21.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Italia Norvegia U21 in base alle quote offerte dall’agenzia Snai sulla partita. Gli Azzurrini sono formalmente in casa e partono favoriti, il segno 1 di conseguenza è quotato a 1,65, mentre poi si sale a quota 3,90 sul segno X in caso di pareggio e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse la Norvegia Under 21 a vincere questa sera.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA NORVEGIA U21: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

LE MOSSE DI NICOLATO

Nelle probabili formazioni di Italia Norvegia U21 dovremmo vedere un modulo 3-5-2 di partenza per gli Azzurrini del nostro commissario tecnico Paolo Nicolato. Quanto agli undici giocatori che riteniamo favoriti per essere i titolari dal primo minuto, ecco certamente Carnesecchi in porta; davanti a lui ci aspettiamo la difesa a tre che potrebbe essere formata da Okoli, Pirola e Scalvini; decisamente folto invece il centrocampo a cinque dell’Italia Under 21, con Bellanova esterno destro, poi Ricci, Rovella nel cuore della mediana, Tonali e infine Parisi sulla fascia sinistra; nella coppia d’attacco azzurra infine ci aspettiamo come possibili titolari a Cluj per i due posti a disposizione Pellegri e Gnonto.

LE SCELTE DI SMERUD

Sul fronte scandinavo, le probabili formazioni di Italia Norvegia U21 dovrebbero invece offrirci il modulo 4-3-3 come punto di riferimento iniziale per i ragazzi del commissario tecnico Leif Gunnar Smerud. I suoi undici titolari potrebbero essere i seguenti: Klaesson in porta; davanti a lui la difesa a quattro composta da Sebulonsen, Daland, Rosler e Wolfe; a centrocampo ecco invece Mannsverk, Markus Solbakken e Vetlesen come possibili titolari nel trio di partenza; infine, potrebbe essere molto “italiano” il tridente d’attacco con Bobb ala destra e poi come centravanti Botheim della Salernitana e sulla corsia mancina Ceide del Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA NORVEGIA U21: IL TABELLINO

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Ricci, Rovella, Tonali, Parisi; Pellegri, Gnonto. All. Nicolato.

NORVEGIA (4-3-3): Klaesson; Sebulonsen, Daland, Rosler, Wolfe; Mannsverk, M. Solbakken, Vetlesen; Bobb, Botheim, Ceide. All. Smerud.











