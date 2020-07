“Italia papista, Ue calvinista non si fida”/ Frugali vs latini, lo spiega Max Weber

In questi giorni convulsi di Consiglio Europeo sul Recovery Fund si sono “sprecati” i paragoni semantici per provare a capire meglio la vera posta in gioco: dal tifo calcistico allo scontro “miliare”, dalle diversità culturali fino ai più antichi pregiudizi che Paesi del Nord e del Sud hanno gli uni reciprocamente verso gli altri. Ci sembra invece assai più interessante il “punto” colto da Massimiliano Panarari – acuto sociologo oggi intervenuto su “La Stampa” – nel leggere la grande “partita” tra Italia, Olanda e gli altri Paesi in scontro a Bruxelles come un’enorme “visione” del filosofo Max Weber. Si parte della guerre di religione per arrivare allo scontro accesso in corso ancora oggi: «dato che accanto ai voti conta anche l’immaginario – tanto delle classi dirigenti che dei popoli – la diffidenza dei cosiddetti “Paesi frugali” nei riguardi dell’Italia si capisce pure con la sociologia delle religioni del grande Max Weber. Nessun determinismo, per carità, ma l’utilità di indossare gli occhiali degli altri (la riflessività) per cercare di comprendere come ci guardano».

L’ITALIA PAPISTA, L’OLANDA CALVINISTA E L’EUROPA…

E così si scopre che, al netto di dati che non sempre confermano i pregiudizi del Nord (vedi focus sulla spesa virtuosa negli ultimi decenni, ndr) lo “sguardo” dei frugali contro Italia-Francia-Spagna-Portogallo è sprezzante: «siamo di fronte a uno spirito calvinista alla base di un’“etica del capitalismo” che, con la finanziarizzazione esponenziale dell’economia e l’ingegneria del debito sovrano, si è fatta iper-austerità», spiega Panarari confrontandosi con il grande Weber. Dai frugali rigoristi si arriva così, inevitabilmente agli italiani “papisti” ovvero «cicale che scialano e dilapidano, ai quali non vanno rimessi i peccati-debiti, se non costringendoli a una penitenza (le condizionalità) molto severa. Non per nulla, in tedesco e olandese, Schuld significa, al medesimo tempo, debito e colpa». Il vero problema è che l’emergenza Covid-19 ha davvero stravolto tutti i canoni, pure le “antiche” guerra culturali-religiose mai sopite e dunque Panarari ha gioco facile a concludere così la sua provocazione sulla Stampa: «nello spaventoso scenario da economia di guerra che ci troviamo a vivere occorrerebbe dismettere qualunque residuo di guerra di religione, e procedere a un “cambio di mentalità” autentico».



