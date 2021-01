“Italia prima in Europa per vaccinazioni”/ Ma non lo è: la vera classifica di OWID

Dopo le polemiche sulla lentezza con cui è cominciata la campagna vaccinale in Italia, il commissario straordinario all’emergenza Covid Domenico Arcuri prova a prendersi una rivincita. In un comunicato ufficiale Invitalia, società di cui è amministratore delegato, annuncia che l’Italia con le sue oltre 320mila somministrazioni di vaccino anti Covid finora effettuate (0,55% del totale) è il primo Paese nell’Unione europea per numero di vaccinazioni contro il coronavirus in percentuale sul totale della popolazione, all’ottavo posto invece nella classifica mondiale sulle vaccinazioni. Nella nota si fa riferimento ai dati presenti sul sito Our World in Data, spiegando che le fonti sono i ministeri della Salute dei vari Paesi. La situazione però non è esattamente questa. Lo si intuisce andando a dare uno sguardo proprio al portale sopraccitato, posto che comunque dovrebbe interessare relativamente poco questa classifica, che viene usata quasi come se la vaccinazione fosse una competizione. Quel che conta, invece, è raggiungere l’obiettivo.

VACCINAZIONI, ITALIA PRIMA IN EUROPA? LA VERA CLASSIFICA

Detto questo, è bene fare delle premesse. I dati presenti su Our World in Data non sono aggiornati allo stesso modo. Ci sono comprensibilmente delle variazioni da paese a paese. Ad esempio, l’ultimo aggiornamento della Danimarca, che risulta essere prima in Europa (visto che la Gran Bretagna non fa più parte dell’Ue) per dosi somministrate su 100 persone, è del 2 gennaio 2021. È seconda nella classifica delle vaccinazioni anche per dosi somministrate, quindi non in rapporto alla popolazione, dietro la Germania, il cui ultimo aggiornamento presente è del 5 gennaio 2021. Lo rileva anche Agenas. Gli stessi numeri che riguardano l’Italia non corrispondono a quelli presenti sul bollettino vaccini anti Covid messo a disposizione dal commissario Domenico Arcuri. Pur con dati non allineati, l’Italia non è, dunque, al primo posto, come invece viene indicato da Invitalia nel comunicato. D’altra parte, quel che conta non è esser primi, ma accelerare, visto che stando ai numeri attuali non è stata ancora esaurita la prima fornitura di Pfizer-BioNTech.