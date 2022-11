Italia qualificata ai Mondiali basket 2023/ Decisivo il blitz in Georgia, già fatta!

ITALIA QUALIFICATA AI MONDIALI DI BASKET 2023

Poteva rimaterliazzarsi l’incubo estivo, e invece l’Italia fa il suo dovere ed è qualificata ai Mondiali basket 2023. Decisiva la vittoria in Georgia, strappata poco fa: risultato finale 84-85, una partita da ottovolante nella quale gli azzurri sono stati in vantaggio per due quarti prima di subire la rimonta della nazionale georgiana, che trascinata da un quintetto interamente in doppia cifra ha saputo ribaltare inerzia e punteggio. Fortunatamente, siamo usciti alla distanza: sul +4 la Georgia si è piantata e il talento di Marco Spissu, per distacco il miglior giocatore di questa trasferta (15 punti, 6 rimbalzi e 8 assist) ha fatto la differenza. Perché incubo estivo?

Semplice: con 6 secondi sulla sirena la Georgia ha piazzato la tripla del -1, Gianmarco Pozzecco ha chiamato timeout per organizzare l’attacco decisivo e Alessandro Pajola ha subito il fallo tattico che lo ha mandato in lunetta. Qui, esattamente come Simone Fontecchio nel quarto degli Europei contro la Francia, ha incredibilmente fatto 0/2: il rimbalzo lo ha catturato Tornike Shengelia, ma stavolta non c’era un Thomas Heurtel a farci male e così, anche grazie all’ottima difesa azzurra, la Georgia non ha nemmeno avuto il tempo per tentare il tiro del sorpasso. A questo punto è fatta: nella classifica del gruppo L siamo a quota 14 punti, al primo posto aspettando che la Spagna ospiti l’Olanda.

ITALIA AI MONDIALI, E L’ANNO PROSSIMO…

Tuttavia anche un successo della Roja non cambierebbe le carte in tavola: l’Italia è qualificata ai Mondiali basket 2023 perché la terza in classifica, l’Islanda, ha perso contro l’Ucraina rimanendo così a 12 punti (il sistema prevede un punto per la sconfitta). Anche vincendo entrambe le partite che restano, non potrebbe comunque sorpassarci: al massimo potrebbe raggiungerci, ma l’Italia nelle due partite del girone precedente aveva sistemato la differenza canestri dopo aver perso in terra scandinava, di conseguenza il secondo posto in classifica è nostro e, visto che ai Mondiali vanno le prime due, siamo già qualificati. Saranno allora ininfluenti le due partite che chiuderanno le qualificazioni, a febbraio 2023, contro Ucraina e Spagna; adesso si può iniziare a pensare in grande.

Che gruppo sarà a disposizione di Pozzecco il prossimo agosto, quando si giocherà in Giappone, Indonesia e Filippine? Difficile dirlo perché c’è di mezzo una stagione; quasi certamente tornerà Fontecchio che in questo momento sta sgomitando in cerca di spazio negli Utah Jazz, potrebbe esserci Marco Belinelli – ma dipenderà – e avremo Nicolò Melli. Il vero sogno è Paolo Banchero: la prima scelta assoluta del draft NBA 2022 ha già mandato dichiarazioni d’amore all’Italia dicendo che giocherà per la nostra nazionale. “Non so quando” ha detto, ma il matrimonio potrebbe effettivamente consumarsi ai Mondiali basket 2023. Per ora siamo già contenti di esserci arrivati, e anche con due giornate di anticipo…











