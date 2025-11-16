Italia verso i playoff: ecco le potenziali insidie e le avversarie possibili negli spareggi per le qualificazioni Mondiali 2026.

ITALIA VERSO I PLAYOFF: MONDIALI 2026, LE POSSIBILI AVVERSARIE

L’Italia verso i playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026: ormai sappiamo bene che, a meno di un 9-0 o goleada più ampia alla Norvegia, il destino della nostra nazionale sarà quello di affrontare, per la terza volta consecutiva, gli spareggi per l’accesso alla fase finale di Coppa del Mondo, e allora approfondiamo.

Dalla scorsa edizione, cioè quella di Qatar 2022, i playoff della Uefa sono organizzati con una sorta di mini-torneo: semifinale e finale, quindi in ogni caso l’Italia dovrà giocare due partite per qualificarsi e giovedì tramite sorteggio conoscerà la sua avversaria, e potenzialmente anche la seconda, con tante insidie.

Diciamo subito che ci sono anche le due che ci hanno eliminato nei due precedenti: la Svezia, essendo ultima nel suo girone di qualificazione (ma ai playoff grazie alla Nations League) è in quarta fascia esattamente come la nazionale che, tra Galles e Macedonia del Nord, chiuderà al terzo posto nel suo girone.

Qui ci sarà la sfida diretta martedì e quindi dovremo aspettare, ma anche i macedoni possono essere una nostra potenziale avversaria; ad ogni modo possiamo già dire che altre possibili avversarie, almeno nella prima partita dei playoff, sono Romania e Irlanda del Nord, ma il quadro si complicherebbe poi.

PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: SCENARIO IN DIVENIRE

Ad esempio: l’Italia verso i playoff potrebbe trovarsi anche la Germania, che deve ancora giocarsi la qualificazione contro la Slovacchia. I tedeschi non sarebbero una rivale degli azzurri perché sarebbero testa di serie (al pari di Turchia, Ucraina e Polonia) ma in ogni caso muoverebbero le varie fasce facendo scalare appunto la nazionale polacca, stesso discorso per la Danimarca attualmente prima, ma che se dovesse perdere la trasferta in Scozia si troverebbe allo stesso modo agli spareggi, e quindi cambierebbe quella seconda fascia da cui andremmo a pescare la potenziale seconda avversaria nei playoff.

Al momento, oltre alla già citata Scozia, ci sono Galles, Ungheria e Repubblica Ceca: a dire il vero sono tutte nazionali abbordabili ma, considerata la nostra situazione, non possiamo stare troppo allegri visto che appunto nell’ultima volta in cui abbiamo giocato i playoff siamo stati eliminati dalla Macedonia del Nord e tra l’altro giocando in casa, ma anche la Svezia dell’infausto novembre 2017 era tutt’altro che irresistibile. Insomma: diciamo che non possiamo sperare realisticamente in un 9-0 contro la Norvegia, ma almeno di arrivare al prossimo marzo con una condizione ben diversa da quella mostrata in certi momenti.