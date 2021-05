Italia sì/ Anticipazioni 22 maggio: Liorni ospita Manuel Mercuri, Fabrizio Scorza…

Italia sì, anticipazioni e ospiti puntata 22 maggio

Sabato 22 maggio alle 16.45, in diretta su Raiuno, Marco Liorni conduce una nuova puntata di Italia sì, il programma che si occupa di attualità e di temi sociali ospitando sia personaggi del mondo dello spettacolo che persone comuni. Sono tanti i temi che saranno affrontati nel corso della puntata in onda oggi. Sl podio di Italia sì salirà Fabrizio Scorza: “Sono io quello che ha filmato un UFO vicino alle Frecce Tricolori”, dirà l’ospite di Marco Liorni. subito dopo, il conduttore darà spazio a Vicky che salirà sul podio per mettere in guardia tutti dalla “truffa del finto disabile” con cui si cerca di estorcere denaro alle persone con finte raccolte fondi e vari strategemmi. Dal palco della trasmissione di Raiuno, Vicky spiegherà in cosa consiste nei dettagli la truffa.

Tutti i temi e gli ospiti di Italia sì nella puntata del 22 maggio

Nel corso della nuova puntata di Italia sì, salirà sul podio anche Manuel Mercuri, acrobata e ballerino nei musical che è diventato famoso sul web e che dirà ciò che gli ha insegnato la madre: “Non bisogna mai darsi per vinti”, saranno alcune delle parole pronunciate da Manuel Mercuri. E ancora, Marco Liorni ospiterà Marco Restaino della Società Adriatica di Speleologia di Trieste che racconterà come si sta evolvendo la ricerca del percorso sotterraneo del Timavo. Infine ci sarà anche Giovanna la quale, pur essendo laureata e molto preparata, non riesce a trovare lavoro per il suo aspetto esteriore. Giovanna lancerà il messaggio di non vergognarsi di ciò che si è. Sarà una puntata ricca di tematiche, dunque, quella in onda oggi del programma del sabato pomeriggio di Raiuno.

