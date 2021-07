Italia si inginocchia con Spagna?/ Si va verso il no: la Roja dovrebbe stare in piedi

L’ITALIA SI INGINOCCHIA CON LA SPAGNA? SI VA VERSO IL NO

Italia Spagna è la semifinale degli Europei 2020: tutto un popolo spingerà gli azzurri questa sera per un risultato che sarebbe comunque fantastico, al netto di quelli che sarebbero potuti essere i pronostici alla vigilia del torneo. Tuttavia, e anche se non vorremmo farlo perché giustamente la concentrazione deve essere su altro, i media sono anche interessati a quella che è diventata una querelle stucchevole (al netto di come la si pensi e delle posizioni, forti o meno) nel corso degli Europei 2020: l’Italia si inginocchierà contro la Spagna? Ricordiamo che il gesto, della durata di pochi secondi appena prima del calcio d’inizio, riguarda la solidarietà (almeno dovrebbe essere così) nei confronti del movimento Black Lives Matter.

Fin qui non ci sarebbe niente da dire, anzi l’iniziativa in sè (favorevoli o contrari) ha anche il suo valore educativo e culturale; senonchè la cosa è diventata occasione di giudizio che a volte prevarica il campo, come a dire “bravi sì, ma non si sono inginocchiati” oppure “siamo tutti con l’Italia, ma se restassero in piedi sarebbe meglio”, con inevitabile accento sulla bassezza morale e umana del centrocampista e dell’attaccante (o al contrario sulla sua statura eroica). Ecco allora che anche a poche ore dal calcio d’inizio di Italia Spagna, semifinale degli Europei 2020, il popolo (una parte del popolo) si chiede con apprensione se gli azzurri si inginocchieranno.

ITALIA SI INGINOCCHIA? I PRECEDENTI

Ricordiamo allora che il caso è scoppiato contro il Galles, terza e ultima partita del girone agli Europei 2020: solo cinque calciatori si sono inginocchiati, alcuni senza nemmeno troppa convinzione. Apriti cielo: da lì è scoppiato il finimondo tra le varie posizioni, in una battaglia che ha tolto tutto il sapore alle imprese azzurre sul campo (o almeno ci ha provato). Addirittura, Giorgio Chiellini ha dovuto quasi indire una conferenza stampa dedicata al tema spiegando (con qualche strafalcione “storico”, naturalmente cavalcato a più non posso) come l’Italia fosse pronta a inginocchiarsi, ma solo per solidarietà verso gli avversari. Cosa avvenuta nei quarti: Belgio in ginocchio e Italia a ruota. Questa sera invece cosa succederà? Si va verso il tutti in piedi: se è vero che la nostra nazionale si inginocchierà per solidarietà e rispetto per gli avversari, non ci sono segnali che la Spagna intenda essere solidale con il movimento Black Lives Matter. Siamo pronti a essere smentiti naturalmente, aggiungendo (non lo faremo mai abbastanza) che l’Italia agli Europei 2020 non possa essere giudicata da questo, e che in generale il dibattito era diventato superfluo (almeno a parere di chi scrive) già la prima volta.

