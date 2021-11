Italia si qualifica ai Mondiali 2022 se/ Risultati utili contro l’Irlanda del Nord

COSA SERVE ALL’ITALIA PER QUALIFICARSI AI MONDIALI DI CALCIO 2022? I RISULTATI UTILI…

L’Italia si qualifica ai Mondiali 2022 in quali combinazioni di risultati? Non è facile spiegarlo, perché le combinazioni sono tante e talora complicate, dunque armatevi di un po’ di pazienza mentre cerchiamo di spiegarvi che cosa potrebbe succedere in base ai risultati di questa sera in Irlanda del Nord Italia e Svizzera Bulgaria. Innanzitutto, la situazione di partenza: dopo il pareggio di venerdì sera a Roma, Italia e Svizzera sono appaiate a quota 15 punti nella classifica del girone C, con una differenza reti che è pari a +11 per gli Azzurri e invece +9 per gli elvetici, in virtù di 13 gol segnati e due subiti per l’Italia, 11 fatti e due al passivo invece per la Svizzera. Lo scontro diretto invece sorride alla Svizzera a causa del gol segnato in trasferta, dal momento che il doppio pareggio è stato per 0-0 a Basilea e 1-1 a Roma.

Fondamentale poi è avere chiari i criteri che determinano l’ordine di classifica in caso di arrivo a pari punti: il primo è la differenza reti complessiva, poi il numero dei gol segnati in totale (in entrambe queste voci per ora l’Italia è in vantaggio) e solo per ultimo viene preso in considerazione lo scontro diretto, potremmo dire per fortuna perché come abbiamo visto quello sorride alla Svizzera a causa del gol segnato in trasferta. Naturalmente dobbiamo precisare che tutti questi calcoli si applicheranno solo se Italia e Svizzera otterranno gli stessi risultati: se una delle due farà meglio (vittoria rispetto a pareggio o sconfitta, pareggio rispetto a sconfitta) sarà naturalmente la squadra con più punti a chiudere al primo posto, andando ai Mondiali Qatar 2022 e lasciando l’altra ad affrontare gli spareggi di marzo.

ITALIA SI QUALIFICA AI MONDIALI 2022 SE… LE COMBINAZIONI IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI

Fin qui è tutto abbastanza semplice, capire se l’Italia si qualifica ai Mondiali 2022 diventa più complicato in caso di risultati identici. Il concetto sarà sempre lo stesso: gli Azzurri devono difendere il vantaggio innanzitutto nella differenza reti generale o per lo meno nel numero totale dei gol segnati, perché a parità di queste due voci conterebbe lo scontro diretto che sorride alla Svizzera, così come naturalmente se gli elvetici dovessero rovesciare la situazione per differenza reti o gol segnati. Di conseguenza, potrebbe non bastare nemmeno una vittoria: ad esempio, se l’Italia vincesse a Belfast per 0-1 e la Svizzera battesse per 3-0 la Bulgaria, tutte le voci sarebbero identiche (18 punti, +12 di differenza reti e 14 gol segnati per parte) e a quel punto lo scontro diretto sorriderebbe alla Svizzera.

D’altro canto, potremmo anche permetterci di perdere, a patto naturalmente che perda anche la Svizzera e di conservare una differenza reti migliore o un maggior numero di gol segnati. Sia in caso di doppia vittoria, sia in caso di doppia sconfitta saranno queste le due voci da difendere: se la differenza reti sarà diversa, avrà naturalmente la meglio chi l’avrà migliore, mentre se queste dovessero essere identiche l’Italia si qualificherà se avrà più gol segnati, mentre alla Svizzera basterebbe pareggiare anche questa voce, perché a quel punto inciderebbe lo scontro diretto. La situazione più semplice da spiegare è quella di un doppio pareggio: in quel caso la differenza reti resterebbe pari a +11 per l’Italia e +9 per la Svizzera e di conseguenza il primo posto andrebbe agli Azzurri, che così si qualificherebbero subito per i Mondiali Qatar 2022.



