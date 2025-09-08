Italia si qualifica ai Mondiali 2026 se... la partita contro Israele potrebbe già essere decisiva, in un certo senso, per le sorti degli azzurri.

ITALIA SI QUALIFICA AI MONDIALI 2026 SE… STASERA IMPORTANTE!

L’Italia si qualifica ai Mondiali 2026? È assolutamente presto per dirlo: quella di stasera, sul campo neutro di Budapest contro Israele, è solo la quarta partita nel girone I e va dunque a chiudere l’andata di questo percorso, poi mancheranno altre quattro sfide e dunque, con 15 punti a disposizione degli azzurri, può succedere di tutto.

È pur vero che qualche calcolo in prospettiva lo possiamo già fare, non prima di aver ricordato che al Mondiale 2026 si qualifica subito la prima nella classifica di ciascun girone, mentre la seconda sarà chiamata a quello spareggio che per gli azzurri è uno spauracchio, ricordando come sono andati gli ultimi due.

Il problema è che per l’Italia la missione primo posto è già complicatissima: la sconfitta per 3-0 in Norvegia, che ha portato all’esonero di Luciano Spalletti, ha complicato tremendamente i piani della nostra nazionale che ora, almeno sulla carta, deve difendere la seconda posizione. Da questo punto di vista la sfida contro Israele è fondamentale: la nostra avversaria ha 9 punti contro i 6 degli azzurri, che però hanno giocato una partita in meno.

Dovessimo mancare la vittoria stasera, il discorso potrebbe complicarsi oltre misura, e allora è arrivato il momento di capire come l’Italia si qualifica ai Mondiali 2026, o meglio cosa succederebbe in caso di vittoria o sconfitta questa sera a Budapest.

RISULTATI ISRAELE ITALIA: NON È DECISIVA, MA…

Per capire meglio se l’Italia si qualifica ai Mondiali 2026 urge dire che il primo criterio in caso di arrivo a pari punti in classifica è la differenza reti generale nel girone, seguita dai gol all’attivo e poi, solo come terzo dato, la sfida con la nazionale (o le nazionali) interessata: ecco, l’Italia in questo momento è a +4 contro il +5 di Israele ma soprattutto il +11 della Norvegia, che domani sera ospita la Moldavia e dunque può migliorare questa statistica anche sensibilmente. Per questo motivo il primo posto appare lontano, mentre il secondo è assolutamente alla portata: ipotizzando due vittorie contro Israele, saliremmo già a 12 punti. Ci basterebbe poi battere ancora la Moldavia e l’Estonia per portarci a 18.

A questo punto la seconda posizione sarebbe garantita, anzi potremmo sperare in un passo falso della Norvegia per andare addirittura a prenderci la qualificazione immediata ai Mondiali 2026. Il caso contrario però spaventa: Israele salirebbe a 12 con l’Italia a 6, avremo ancora una partita in meno e dunque diventerebbe vitale la partita interna contro gli scandinavi perché, non la dovessimo vincere, Israele rischierebbe di farci lo scherzetto e rimanerci davanti in classifica, togliendoci anche il playoff. Sarà fondamentale la differenza reti, per i motivi che abbiamo già elencato, ma innanzitutto perché l’Italia abbia più possibilità di qualificarsi ai Mondiali 2026 occorre vincere questa sera a Budapest, il resto potrebbe arrivare di conseguenza ed è quello che chiaramente stabiliremo strada facendo.