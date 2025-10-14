Italia si qualifica ai playoff Mondiali 2026 se... gli azzurri devono battere Israele per blindare almeno i playoff, poi tutto rimandato a novembre.

ITALIA SI QUALIFICA AI PLAYOFF MONDIALI 2026 SE… L’ANALISI

L’Italia si qualifica ai playoff Mondiali 2026? Non lo sappiamo ancora, non lo sapremo certo dopo l’ufficialità del risultato contro Israele ma questa sera potrebbe già arrivare un verdetto. La speranza è che sia quello positivo, come ha ricordato Gennaro Gattuso: battendo la nazionale israeliana per la seconda volta in un mese – dopo il roboante 5-4 a Budapest – l’Italia sarebbe aritmeticamente sicura di giocare almeno il playoff.

DIRETTA/ Spagna Bulgaria (risultato 0-0) video streaming tv: via alla partita, in campo! (14 ottobre 2025)

Lo spareggio, che ci è costato il pass nelle ultime due edizioni dei Mondiali, non è certo: l’Italia è arrivata seconda nel suo girone di Nations League e quindi deve conquistare il posto sul campo, vale a dire con la seconda posizione nel girone I che sarebbe appunto sicura con la vittoria nel match di martedì 14 ottobre.

DIRETTA/ Lettonia Inghilterra (risultato 0-0) video streaming tv: la partita prende il via! (14 ottobre 2025)

Un secondo verdetto è nell’aria, ma questo sarebbe altamente negativo: qualora questa sera gli azzurri dovessero perdere, non potrebbero più qualificarsi ai Mondiali con la prima posizione, senza dunque passare dal playoff, a meno che ovviamente nelle ultime due partite non facciano goleade.

Queste però, va purtroppo detto, rientrano più o meno nell’ordine di un doppio 9-0 o qualcosa di simile. Insomma: conta e serve vincere, poi scopriremo nella prossima sosta per le nazionali se, come e quando l’Italia si qualifica ai Mondiali 2026.

ITALIA SI QUALIFICA AI PLAYOFF MONDIALI 2026 SE… NOVEMBRE MESE DECISIVO

Per l’appunto, come abbiamo accennato, scopriremo realmente se l’Italia si qualifica ai Mondiali 2026 soltanto a novembre. Gli azzurri questa sera raggiungono il numero di partite giocate dalla Norvegia, ma anche vincendo resterebbero a -3 dagli scandinavi, che hanno sempre vinto. Come sappiamo, il primo criterio in caso di arrivo a pari punti nel girone è la differenza reti complessiva: la Norvegia, le cui ultime due partite sono state un 11-1 alla Moldavia e un 5-0 a Israele, è davanti di chilometri. Ecco: tra un mese l’Italia giocherà contro i moldavi e poi avrà la sfida diretta, che però potrebbe già essere ininfluente qualora la Norvegia, come probabile, dovesse battere l’Estonia.

DIRETTA/ Portogallo Ungheria (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (14 ottobre 2025)

Questo, come già detto, a meno che la nazionale di Gattuso riesca a rifilare delle goleade alle avversarie, così da superare gli scandinavi nella differenza reti. Diciamolo chiaramente: più semplice pensare che la Norvegia fin qui perfetta e dominante abbia una serata storta e inciampi sull’Estonia, ma questo appunto lo scopriremo solo il prossimo mese e per il momento noi ci dobbiamo concentrare su Italia Israele, non sarà certo che l’Italia si qualifica ai Mondiali 2026 ma almeno potremmo blindare i playoff, in barba a tutti i brutti ricordi legati ad essi.