ITALIA SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE: NATIONS LEAGUE, RISULTATI UTILI CONTRO LA GERMANIA

L’Italia si qualifica in semifinale di Nations League? Domenica 23 marzo gli azzurri tornano al Signal Iduna Park di Dortmund, stadio che 19 anni fa si chiamava ancora Westfalenstadion e nel quale la nazionale allenata da Marcello Lippi si era presa una delle vittorie più belle di sempre, quella nella semifinale del Mondiale poi finito in trionfo, quando i gol di Fabio Grosso e Alessandro Del Piero avevano inflitto alla Germania la prima sconfitta di sempre nel loro stadio portafortuna. Tante cose sono chiaramente cambiate, e anche il contesto: il quarto di finale di Nations League non può chiaramente essere paragonato a una semifinale del Mondiale, anche se la nostra qualificazione avrebbe comunque un certo tipo di effetto.

Ovvero: qualora dovesse qualificarsi alla semifinale di Nations League, l’Italia sarebbe inserita nel girone da quattro per le qualificazioni al Mondiale 2026, dunque giocherebbe due partite in meno perché non avrebbe a disposizione la finestra internazionale nella quale dovrebbe disputare la Final Four di Nations League. Si tratta naturalmente di una differenza non troppo impattante; bisogna riconoscere che la Nations League a oggi rimane una competizione che, almeno per le federazioni principali, non ricopre chissà quale importanza pur se rappresenta un trofeo da mettere in bacheca. Sia come sia, tutti tengono ad arrivare in fondo quando si fa sul serio, e dunque proviamo subito a capire in che modo l’Italia si qualifica in semifinale di Nations League.

A DORTMUND L’ITALIA PUÒ SOLO VINCERE

Chiaramente l’Italia si qualifica in semifinale di Nations League solo vincendo: a San Siro il gol di Sandro Tonali ci aveva illuso e la prestazione è stata buona senza ombra di dubbio, ma alla fine gli azzurri hanno pagato i tanti gol sbagliati e hanno incassato due colpi di testa della Germania, dunque un 1-2 che possiamo considerare anche beffardo e che adesso ci obbliga alla rimonta. Va ricordato che anche in Nations League non esiste più la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta: da questo punto di vista si tratta di un vantaggio per l’Italia, perché anche una vittoria per 1-0 al Signal Iduna Park ci manderebbe ai tempi supplementari.

Da lì eventualmente ai rigori, ma il concetto rimane chiaro e cioè che, per qualificarsi in semifinale nei novanta minuti, gli azzurri dovranno battere la Germania in trasferta con almeno due reti di margine. Conta la differenza reti, solo quella: è chiaramente il motivo per cui, vale sempre la pena ripeterlo, la nazionale tedesca ha due risultati su tre a disposizione: in caso di vittoria o pareggio la Germania si qualificherebbe in semifinale. Abbiamo poi le squadre di club che forse sperano che, comunque vada, non si arrivi ai tempi supplementari; qui però siamo nel quadro dell’eterna lotta tra società e nazionali ed è meglio non addentrarsi nel calderone, basti dire che vedremo tra poco se l’Italia riuscirà a qualificarsi alla semifinale di Nations League o se invece il suo percorso si chiuderà questa sera.